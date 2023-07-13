Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, TOBB Emekli Sandığı Doğu Anadolu Bölgesi Teşekkül Delegesi seçildi.

Türkiye Odalar ev Borsalar Birliği (TOBB)TOBB Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Doğu Anadolu Teşekkül ve Üye Delegeleri Seçimi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerden gelen oda ve borsa başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterler ve adaylar seçime katıldı. Seçim sonrası konuşan Başkan Süer, “TOBB bünyesinde ülkemize hizmet vermekten son derece mutluyuz. Üyelerimize sunduğumuz hizmet yolunda emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarımızın bağlı olduğu TOBB Emekli Sandığı’nda bulunmak bizler için önemlidir. TOBB Emekli Sandığı Doğu Anadolu Bölgesi Teşekkül Delegesi ve Van Ticaret Borsası olarak önümüzdeki dönemlerde yapılacak toplantılarda görüş ve önerilerimizi sunacağız. Seçimimizin bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol oynayan TOBB’u yöneten Genel Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde, üyelerimize hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Türkiye’mize yön veren büyük camiamız adına, Genel Başkanımız Hisarcıklıoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizlere ev sahipliği yapan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’a, bölge oda ve borsa başkanlarımıza, bölge oda ve borsa meclis başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, genel sekreterlere, tüm katılımcılara ve teveccüh gösterip bize oy verenlere teşekkür ediyorum. Beni bu göreve layık gören, Doğu Anadolu Bölgesi oda ve borsa başkanlarım ile oda ve borsa meclis başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte başaracağımıza inanıyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan seçim sonucunda teşekkül delegeliğine VANTB Başkanı Nayif Süer ve Pasinler TSO Başkanı Aydın Taşbaşı, üye delegeliklerine Bitlis TSO Genel Sekreteri Burhan ve Erzincan TSO Genel Sekreteri Vesile Şule Arslan seçildi.