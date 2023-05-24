Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçede kurulan pazarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Suer, ilçe meydanında kurulan halk pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek isteklerini dinledi. Vatandaşlara hayırlı işler dileyen Başkan Suer, “Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, onları dinledik. Tüm dünyada barış, esenlik ve mutluluğun olacağı yeni bir yıl temennisini ilettik. Vatandaşlarımız istek ve görüşleri doğrultusunda güzel çalışmaları şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.