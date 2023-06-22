Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçeye bağlı köylerde vatandaşların Hıdrellez coşkusunu paylaştı.

Başkan Süer, geleneksel Hıdrellez kutlamaları için Üyük, Küçük Susuz, Karacalar, Çiftlik ve Taşcıahiler köylerine konuk oldu. Köy halkıyla bir araya gelerek bu özel etkinliği paylaşan Başkan Süer, coşkulu bir atmosferde unutulmaz hatıralar biriktirdi. Köylülerin sevgi ve ilgisiyle karşılanan Başkan Süer, kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, Hıdrellez’in birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren özel bir etkinlik olduğunu belirtti. Ayrıca, geleneklerin yaşatılmasının ve köy kültürünün korunmasının önemine vurgu yaparak, köy halkının birlikte hareket etme ve dayanışma içerisinde olma ruhunu sürdürmeleri gerektiğini ifade etti.

Kutlamalar boyunca köy halkıyla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Süer, vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm önerileri sunarak destek oldu.