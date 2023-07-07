Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, iki gün önce çıkan yangında maddi zarara uğrayan Samancılar Sitesi esnafını ziyaret etti.

VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte iki gün önce çıkan yangında maddi zarara uğrayan Van Samancılar Sitesi esnafına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Burada çeşitli incelemelerde bulunan Süer, esnafın mağduriyetinin giderilmesi noktasında yetkililere çağrıda bulundu. Konuşmasında esnafa ve dumandan etkilenen itfaiye görevlilerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Süer, “Yangın nedeniyle çok sayıda iş yeri zarara uğramış ve bir araç da kullanılamaz hale gelmiştir. Tam sezon döneminde böyle bir yangının çıkması mağduriyeti arttırmıştır. Bu camiamız için büyük bir darbedir. Yeniden esnafımıza ve çiftçimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Buradan yetkililerimize çağrıda bulunuyor, zor bir dönemde olan esnafımıza destek verilmesini talep ediyoruz” dedi.

“Her iş yerinde yaklaşık 500 ton ürün vardı”

Bekçinin haber vermesi üzerine yangını öğrendiklerini söyleyen Van Gölü Yem ve Samancılar Temin Tevzi Kooperatifi Başkanı Selahattin Alkan ise 7 iş yerinin ve bir aracın yandığını belirterek, “Her bir iş yerinde hayvansal yem ve saman olmak üzere yaklaşık 500 ton ürün vardı” ifadelerini kullandı.