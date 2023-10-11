Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, Bitlis’in Ahlat ilçesinde endüstriyel tarım yapan firmaları ziyaret ederek, “Bölgesel tarım ve hayvancılık yatırım potansiyelini artırmak istiyor” dedi.

VANTB’nin çalışma alanında yer alan Van, Hakkari ve Bitlis illerine yönelik ziyaretlerini sürdüren Başkanı Nayif Süer, Ahlat ilçesinde Yaytat Bakliyat olarak hizmet veren Örkenler Tarım Gıda Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Örken’i ziyaret etti. Tesisi gezen Başkan Nayif Süer, tesise yaptığı milyonluk yatırım, bölge tarımına sunduğu büyük katkı ve istihdam ile bölgede adından söz ettiren Örken’e teşekkür plaketi takdim etti. Süer, “Ekimi, üretimi, işlemesi, paketlemesi ve pazarlaması ile bölgemiz tarımına kattığı büyük değerler nedeniyle Kenan Örken’i yürekten kutluyorum. Çiftçilerimiz verdikleri büyük emeklerle bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol almaktadırlar. Ahlat’ta da kıymetli yatırımları ile çiftçilerimizin yüzünü güldüren, istihdama katkı sağlayan Örken’i tebrik ediyorum. Örken şahsında diğer tüm yatırımcılarımıza da başarılar diliyoruz ve Ahlatlı çiftçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaytat Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Başkan Süer; ekim, üretim, işleme, paketleme ve pazarlama konularında Örken ile istişare etti. Tesiste Ahlat’ta tarım alanında milyonluk yatırımlar yapan iş insanları ile buluşan VANTB Başkanı Süer, “Endüstriyel tarım ve hayvancılık potansiyelini bölgemize taşımak istiyoruz. Hizmet alanımızda olan Van, Hakkari ve Bitlis illerinde tarım ve hayvancılık alanında endüstriyel anlamda üretim yapan firmaların bölgemizde çiftçilerimiz ile anlaşarak ekim alanlarında üretim yapmalarını istiyoruz. Devasa hektarlık tarım arazilerine sahip TRB2 bölgesinde yer alan Van, Hakkari ve Bitlis’te yaklaşık bin hektarı bulan bir tarım arazisi mevcuttur ve bu oran, Türkiye’nin yaklaşık yüzde 20’lik dilimine denk gelmektedir. Aynı şekilde yaklaşık 5 milyonu bulan küçükbaş ve yaklaşık 300 bin büyükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, daha sonra beraberindekilerle Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl’ü makamında ziyaret etti. Bölgenin tarım ve hayvancılığının değerlendirildiği görüşmede, Ahlatlı çiftçilere destek talep eden Başkan Süer, gösterdiği ilgi nedeniyle Kaymakam Bingöl’e teşekkür etti.

Van’ın değerlerini bir bir tescilleyerek coğrafi işaret alan VANTB Başkanı Süer, hizmet alanında bulunan illerde de bu yönde çalışma yürüteceklerini belirtti. Süer, “Türkiye’nin patates ihtiyacının yüzde 9’unu, kuru fasulye ihtiyacının ise yüzde 8’ini Ahlat karşılıyor. Bu nedenle Ahlat patatesi ve Ahlat fasulyesi başta olmak üzere Bitlis ve ilçelerinin çeşitli değerlerinin coğrafi işaretinin alınması için çalışmalara başlayacağız. Bu nedenle paydaşlarımız olan DAKA, Van YYÜ, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Ziraat Odası, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitlis’in diğer ilçe tarım ve orman müdürlükleri, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ile birlikte ortak akıl ile hareket edeceğiz. Bitlis’in ardından Hakkari’de coğrafi işaret çalışmalarımıza başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Örkenler Tarım Gıda Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Örken de, ziyaret nedeniyle VANTB Başkanı Nayif Süer’e teşekkür etti. Örken, “Bizler 1 milyon 450 bin metrekare ekim alanı, 27 bin metrekare alanda 3 bin 200 metrekare kapalı alanı ile bölge tarımına ve istihdamına önemli katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Tarım ve tarımsal ürünler üretimi alanında bölgede sertifikalı kuru fasulye tohum üretiminde yüzde 75 ile birinci sıradayız. Tohumluk patates üretimi, işlemesi ve pazarlaması alanına yatırımlarımız vardır. Tesisimiz, Türkiye’nin en ileri teknolojisi ile tüm bakliyat çeşitlerini eleme, temizleme ve sınıflandırma üzerine kurulmuştur. Kuru fasulye, pirinç, bulgur, nohut, buğday, mercimek ve barbunya olmak üzere bakliyat çeşitleri alanında hizmet vermekteyiz. Bölgede bayiliklerimiz bulunmaktadır. İlçemizde 20 bin tonluk lisanslı depo açıldı. Üretimimize önem veren ve bizleri yalnız bırakmayan Başkanımız Nayif Süer’e teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz. Başkanımızın bölgemize yatırım çağrısı son derece önemlidir ve ilgili kuruluşlarımız ile birlikte değerlendireceğiz” dedi.