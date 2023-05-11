Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkan Mehmet Metin Yaşar, il genel ve belediye meclis üyelerinin de ile esnafı ziyaret eden Belediye Başkan V. Subaşı ve beraberindeki heyet, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm için önerilerini sundu. Ziyareti hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Belediye Başkan V. Subaşı, "Bilecik Küçük Sanayi esnafımızı ziyaret ederek sanayi esnafımızın dertlerini, taleplerini ve beklentilerini dinledik, kendilerine gelecek projelerimizi anlattık. Sana Söz esnaf kardeşim, baharla birlikte gelecek kalkınma programlarımızla sen de rahat bir nefes alacaksın" ifadelerini kullandı.

Küçük Sanayi esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.