Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti.

Huzurevi sakinlerini ziyaret eden Başkan V. Subaşı, sakinlerle sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi. Yaptığı ziyaret hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan V. Subaşı, "Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek büyüklerimizin ellerini öptüm, o güzel hatıralarını dinledim. Mutlulukları ve heyecanlarını paylaşmak için yaşlılarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.