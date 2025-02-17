Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kentte faaliyet gösteren basit konaklama ruhsatına sahip tesis işletmecileriyle bir araya geldi.

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen faciaya benzer kötü bir durumun yaşanmaması adına Bilecik Belediyesi tarafından sıkı denetimlerin yapıldığı bilgisini paylaşan Başkan Subaşı, güvenli ve sağlıklı konaklama için işletme sahipleriyle koordine halinde olduklarını belirtti. İşletme sahiplerinin de bu konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermeleri ve gerekli tedbirleri tekrar gözden geçirmesi gerekliliğine değinen Başkan Subaşı, "Şehrimizde hizmet veren basit konaklama ruhsatına sahip tesis işletmecileriyle bir araya geldik. Yangın yönetmeliği ve tesislerde yapılması gereken düzenlemeleri değerlendirerek güvenli konaklama standartlarını yükseltmek adına görüş alışverişinde bulunduk. Bilecik’te herkesin huzur ve güven içinde konaklayabilmesi için işletmecilerimizle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İşletme sahipleri de Bilecik’te güvenli hizmet verilmesi adına yapılması gereken tüm çalışmalara katkı sunacakları bilgisini verdi.