Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek 3 yeni yol temizlik araçlarından birinin direksiyonuna geçerek şehir merkezin kadar kendi kullandı.

Belediye bahçesinde yeni alınan araçları inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Başkan Subaşı, daha sonra araçları şehir merkezine kadar araçlardan birini kullandı. Burada vatandaşlara araçlar hakkında bilgi veren Başkan Subaşı, "Bugün Bilecikli hemşerilerimize güzel bir haberi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şehrimize 3 adet temizlik aracı kazandırdık. Şehrimiz artık daha temiz. Bilecikli vatandaşlarımız daha temiz sokaklarda yürümeyi hak ediyor. Bilecik’imiz daha temiz olmayı hak ediyor. Siz vatandaşlarımızdan ricamız çevremizi temiz tutmanız ve bizlere destek vermenizdir’’ ifadelerini kullandı.

Kent merkezinde vatandaşlar ve çocuklarla sohbet eden Başkan Subaşı, yerlere çöp atılmaması konularında çocuklara bilgi verdi.

Vatandaşlar da alınan araçları çok beğendiklerini belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.