Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, beraberindeki heyetle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi.

Beraberinde belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Ankara’da CHP Grup Toplantısına katılan Başkan Subaşı, Genel Başkan Özgür Özel’in grup konuşmasını dinledi. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz’in de katıldığı program hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ,Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde toplanan CHP’nin TBMM Grup Toplantısı için belediye meclis üyelerimiz ile birlikte Ankara’dayız. Halkımızın sorunlarını gündeme taşımaya ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Subaşı, Genel Başkan Özel ile bir araya geldi

Ankara programı kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya gelen Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve beraberindeki heyet üyeleri daha sonra CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın’ı, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı ziyaret etti.

Programı kapsamında ayrıca Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’i de ziyaret eden Başkan Subaşı ve beraberindekiler daha sonra BŞEÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Üyesi öğrencileriyle birlikte CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın’la bir araya geldi.