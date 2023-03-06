Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Yaşar Tüzün deprem bölgesinde kurulan çadır kentlerde afetzedelerle buluştu.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Yaşar Tüzün deprem bölgesinde kurulan çadır kentlerde afetzedelerle buluştu.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Konak Belediyesinin Kahramanmaraş’ta kurduğu çadır kenti ziyaret ederek Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la bir araya geldi. Ardından Bilecik Belediyesi tarafından gönderilen çadırların kurulduğu alanda Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Milletvekilli Yaşar Tüzün ile birlikte afetzedelerle buluştu.

Anlamlı ziyaretlerin ardından Başkan Subaşı, “Bölgede yapacağımız çalışmaları konuşurken bir yandan çocuklarımızla sohbet edip oyunlar oynadık. Masum yüzlerinden bu büyük acıları silebilmek ve yaraları sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla bizzat görüşerek onların acılarını bir nebze de olsa dindirmeye, eksikliklerini gidermek için tüm kaynaklarımızla seferber olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.