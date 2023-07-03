Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 9 günlük bayram tatili boyunca Özel İdare olarak sorumluluk sahasında vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.

Temmuz ayı İl Genel Meclisi Toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında başladı.

Başkan Sözen, bayram tatili boyunca köylerde 5-6 kat nüfus artışı olduğunu belirterek, “ Bu artışa rağmen İl Özel İdaremiz sorumluluk sahası içerisinde hiçbir aksaklığa sebebiyet vermeden çalışmalarını tam anlamıyla yürüterek bu sınavıda başarıyla geçmiş durumdadır. Personellerimiz gerek çöp toplama olsun gerek diğer çalışmalarda olsun mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın hizmetinde oldular. Bu manada bayramda çalışan işçi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Cam Teras ve Bulak Mağarası ziyaretçi akınına uğradı”

9 Günlük Bayram tatilinde İl Özel İdaresinin işletmekte olduğu Cam Teras ve Bulak Mencilis Mağarasının ziyaretçi akınına uğradığını da belirten Başkan Sözen, “Tatil sürecinde Cam Terastan 387 bin 180 TL ve Bulak Mencilis Mağarasından 116 Bin 320 TL gelir elde edildi. Sene başından itibaren ise Cam terastan 1 Milyon 500 Bin TL, Bulak Mencilis Mağarasından 314 Bin TL gelir elde edilmiş oldu. Cam teras ve Bulak mencilis mağarasının idaremizin çalıştırmasıyla ilgili alınan kararda meclisimizin ne kadar önemli bir karar aldığını bir kez daha ispat etmiş olduk. Buradan elde edilen gelir köylerimize hizmet olarak geri dönecektir.” diye konuştu.

“Köy yollarımızı daha güvenli ve konforlu bir hale getireceğiz”

Sabit konkasör ve seyyar konkasörlerin üretim miktarlarından da bahseden Sözen, “Asfalt öncesi alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere üretim gerçekleştiren Cumayanı taş ocağında bulunan sabit konkasörümüz sene başından itibaren 65 bin 400 ton malzeme üretimi gerçekleştirdi. Eflâni ve Eskipazar İlçelerimizde ruhsatlandırdığımız seyyar konkasörlerimiz ise 41 bin 750 ton üretim gerçekleştirdi. Toplamda ise 107 bin 150 ton malzeme üretimi gerçekleştirilmiş oldu. Çalışmalarımızda kendi kaynağımızı kullanıyor olmamızın avantajı olarak köylerimize daha fazla hizmet götürme imkânı buluyoruz. Bölgemizin en yüksek kapasiteli asfalt plenti ve plentimizi üretilen malzeme ile besleyen sabit konkasörümüz ile köy yollarımızı daha güvenli ve konforlu bir hale getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanacağız”

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen konuşmasının devamında, asfalt öncesi alt yapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, “İl Genel Meclis üyelerimiz, idaremiz ve personelimiz ile birlikte asfalt sezonuna tam kadro olarak hazırız. Asfalt ve yama programlarımızı sahada uygulayarak milletimizin hizmetine sunacağız. İl Özel İdaremizin 2023 yılında yapacağı çalışmalarda vatandaşlarımızın beklentileri yüksek. Bizlerde milletimize karşı olan sorumluluklarımızı, milletimize layık olacak şekilde köylerimizde kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hayata geçireceğiz. Bu minvalde bu hafta içerisinde asfalt plentimizi çalıştırarak bir yandan programlanan asfalt çalışmalarına başlayacak, diğer taraftan da 2 adet yama rabotumuzla da mevcut asfaltlarımızın muhafazası anlamında çalışmalarımızı aynı anda başlatmış olacağız. 2023 yılında hedeflediğimiz çalışmalarda kurum olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden el birliği ile yürüteceğiz” şeklinde konuştu.