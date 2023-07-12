Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side esnafının ulaşım sorununu çözdü. Antik Side içerisinde esnaflık yaptığını belgeleyen esnaflar, belediyenin verdiği kartla Sidem Way transfer araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kurban Bayramı arifesinde Türkiye’ye örnek olacak büyük değişim ve dönüşüm çalışmalarının gerçekleştirildiği dünyaca ünlü Antik Side’de, esnafların sorunlarını dinleyerek çözüm üretmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıya katılan esnaflar, tarih, turizm ve ticaretin iç içe olduğu Side’de yaşadıkları sorunları Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile paylaşmış, en önemli sorun olarak da Antik Side içerisindeki ulaşım sorununu dile getirmişti. Başkan Şükrü Sözen, hemen harekete geçerek esnafların Antik Side içerisindeki ulaşım sorununa kçözüm buldu.

1 yıllık kart

Başkan Şükrü Sözen’in talimatıyla hayata geçirilen uygulamayla, Manavgat Belediyesi’nce işletilen SİDEM WAY ring otobüslerinin, esnaflara ücretsiz olacağı açıklandı. Hayata geçirilen uygulamaya göre, Antik Side içerisinde görev yapan esnaflar ve yanlarında çalışan personelleri, çalışma belgeleri, 1 adet vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopileriyle belediyeye başvuru yaptıkları takdirde 1 yıllık kullanım kartlarını alarak SİDEM WAY’lerden sınırsız şekilde yararlanabilecek. Side Kültür Evi’nde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde açılan standa müracaat eden esnaflar, kartlarını almaya başladı. Şimdiye kadar 150 esnafın Manavgat Belediyesi’nden 1 yıllık kullanım kartını aldığı belirtildi.

Esnaf sevinçle karşıladı

Manavgat Belediyesi’nce alınan karar, Side esnafı tarafından sevinçle karşılandı. Esnaflar, “Antik Side içerisinde görev yapan esnaflar olarak ulaşımda sorun yaşıyorduk. Motorlu araçların girişleri de yasak olduğundan acil işlerimizi gerçekleştirmek için bazen uzun mesafeyi yürümek zorunda kalıyorduk, bazen de her seferinde para vererek SİDEM WAY’lere biniyorduk. Şimdi ring araçlarının bize ücretsiz yapılmasıyla birlikte sorunumuz kalmadı. Sınırsız bir şekilde araçları kullanabilecek olmamız bizi çok mutlu etti. Sorunumuzu anında çözen Şükrü Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Esnafımızın yanındayız

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, alınan kararı sosyal medya sayfasından yaptığı duyuruda, “Antik Side’mizde esnaflarımızın SİDEM WAY ulaşım araçlarımızdan ücretsiz şekilde yararlanabilmeleri amacıyla gerekli düzenlemeleri yaptık. Biz her zaman esnaflarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onların sıkıntıları bizim sıkıntımızdır. Şimdiki uygulamamıza göre esnaflarımız 1 yıllık kullanım kartlarını belediyemizden alarak SİDEM WAY’lerimizden sınırsız şekilde yararlanabilecek. Esnaflarımıza kartlarını teslim etmeye devam ediyoruz. Tüm Side esnafımıza hayırlı uğurlu olması temennisiyle sezonda bol kazançlar diliyorum” dedi.