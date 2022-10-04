Antalya Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Manavgat Belediyesi Huzurevi’nde yaşamlarını sürdüren büyüklerle Boğaz Otel’de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Başkan Şükrü Sözen’e eşi Hatice Sözen, kızı İrem Sözen, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ve Manavgat Gençlik Meclisi üyeleri de eşlik etti

Antalya Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Manavgat Belediyesi Huzurevi’nde yaşamlarını sürdüren büyüklerle Boğaz Otel’de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Başkan Şükrü Sözen’e eşi Hatice Sözen, kızı İrem Sözen, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ve Manavgat Gençlik Meclisi üyeleri de eşlik etti

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve eşi Hatice Sözen, onlarla uzun uzun sohbet etti. Başkan Sözen büyüklerle tavla oynadı. Belediye hizmetleriyle ilgili koca çınarlardan fikirler de alan Başkan Şükrü Sözen, keyifli vakit geçirdi. Büyükler, gönüllerince şarkılar eşliğinde dans etmeyi ihmal etmedi. Huzurevi sakinleri, kendilerini sık sık ziyaret edip tüm özel günleri önemseyen Başkan Şükrü Sözen’in ilgisinden memnuniyet duyduklarını da dile getirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, büyüklerin hayır dualarına her zaman ihtiyaç duyduklarını belirterek onlarla sık sık bir araya gelmenin kendilerine güç verdiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Huzurevimizde konaklayan büyüklerimizle bu tür organizasyonlarda sık sık bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Onların hayatımıza yön veren tecrübeleri, hayır duaları bizler için çok önemli. Koca çınarlarımızın elini öpmek ve onlarla keyifli vakit geçirmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Bizlere hayatı öğreten ve geleceğe hazırlayan tüm büyüklerimize ne yapsak azdır. Onların rahatı ve huzuru için yaptığımız tüm çalışmalarımızı özenle sürdürmeye devam edeceğiz ” dedi.