Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yenice ilçesine bağlı Derebaşı Köyü’nde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yenice ilçesine bağlı Derebaşı Köyü’nde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

İl Genel Meclis Üyeleri Recep Tetik ve Murat Karagül’ün eşlik ettiği incelemelerde Ahmet Sözen, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül’den bilgi aldı.

Güçlü makine parkı ve deneyimli ekiplerin başarılı çalışmaları neticesinde köy yollarının standardını her geçen gün artırdıklarını belirten Sözen, “Şuan itibariyle Yenice İlçemize bağlı Derebaşı Köyü’müzde devam eden asfalt çalışmalarında 3.8 kilometrelik bölümü tamamladık. En kısa sürede çalışmalarımızı nihayete erdirerek konforlu ulaşımı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Köy sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, gece gündüz demeden var güçleriyle çalışan personellerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.