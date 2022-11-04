Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Anadolu Lisesi 9 sınıf öğrencisi Kübra’nın bisiklet istediği mektubuna kayıtsız kalmadı. Kübra’yı evinde ziyaret eden Soylu, mektubunda belirtiği bisikleti kendisine hediye ederek sevindirdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Anadolu Lisesi 9 sınıf öğrencisi Kübra’nın bisiklet istediği mektubuna kayıtsız kalmadı. Kübra’yı evinde ziyaret eden Soylu, mektubunda belirtiği bisikleti kendisine hediye ederek sevindirdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, geleceğin gençlerine yönelik ulaşımın yanı sıra çeşitli yardımlarla da öğrencileri sevindirmeye devam ediyor. Soylu, bu defa lise öğrencisi Kübra’yı sevindirdi. Okulun evine uzak olduğundan dolayı zorluk yaşayan ve maddi imkanı olmayan Kübra Tomgaç, çareyi Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’ya mektup yazmakta buldu. Soylu’ya mektup yazan Anadolu Lisesi 9 sınıf öğrencisi Kübra Tomgaç, “En iyi okullardan bir tanesini kazandım fakat okulum evimize çok uzak, ben okuluma gidip gelmek istiyorum. Sizden başka gidecek kimsem yok, bana bir bisiklet gönderin” ifadeleriyle altına bisiklet resmi çizerek lütfen yazması üzerine harekete geçildi.

Öğrenci Kübra’nın bisikletini kendisi beğenerek, Turgut Özal Mahallesinde Tomgaç ailesini ziyaret eden Soylu, Kübra ile yaptığı kısa sohbetin ardından bisikletini kendisine hediye etti. Hayalinin gerçekleşmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan Kübra Tomgaç, Soylu’ya teşekkür etti.

“Bizim için doktor, mühendis ol bu millete faydalı ol”

Trafik kurallarına da uyulması yönünde nasihatlerde bulunan Soylu, “Şimdi bizim de sana söyleyeceklerimiz var. Dikkat et, şimdi sokağa çıkarken kesinlikle sağına soluna bakıyorsun. Allah korusun bir arabaya çarparsan, bu sefer senin kaza yapmana sebep olmayalım. Dikkatli gidersin, okula dikkatli gelirsin. Okuluna odaklan bizim için doktor ol, bizim için mühendis ol, bu millete faydalı ol. Trafik kurallarına da uy. Bu senin sağlığın, senin canın için önemlidir. Pembe rengi seviyorsun değil mi? Özellikle bu rengi seçtim. Dedim benim yeğenimin bisikleti pembe olsun” ifadelerini kullandı.