Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede eğitim gören ve üniversite sınavına hazırlanan 12’inci sınıf öğrencilerine 2 GB hediye internet dağıttı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede eğitim gören ve üniversite sınavına hazırlanan 12’inci sınıf öğrencilerine 2 GB hediye internet dağıttı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede eğitim gören ve üniversite sınavına hazırlanan 12’inci sınıf öğrencilerini okullarında ziyaret ederek 2 GB hediye internet dağıtıyor. Birçok okulu ziyaret eden ve öğrencilere internet hediyelerini kendisi veren Soykan, dijital çağda gençlerin bilim ve teknolojiyle iç içe olmasını önemsediklerini ifade etti. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon sağlamak ve destek olmak için çalışma başlattıklarını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Her zaman gençlerimize nasıl yardımcı oluruz bunun derdindeyiz. Günümüzde eğitim ve öğretimde internetin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. İnternet üzerinden bilgiye ulaşan öğrencilerimize bizim de bir katkımız olması için onlara hediye internet vermeyi düşündük. 12’inci sınıfta okuyan bin 90 öğrencimizin tamamına bu kartlarımızı ulaştıracağız. 2 GB ile başladığımız bu projede inşallah eğitim ve öğretimin ikinci döneminde daha fazla destek olacağız” dedi.

“Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur”

Gençlerin eğitimi ve gelişimi hususunda çalışmalara devam edeceklerini aktaran Soykan, “Geleceği düşleyen, teknolojiyi hayal eden ve gerçekleştiren çocuklarımızın başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Akyazı Belediyesi olarak gençlerimizin üretim motivasyonunu artıracak, analitik ve inovasyon düşünme yeteneklerinin güçlenmesine katkı sağlayacak, teknolojiye daha rahat erişebilmelerine önemli derecede katkılarda bulunacak çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur” diye konuştu.