Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Akyazı Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ulaşım konusunda yeni bir müjdeyi paylaştı. Başkan Soykan, uzun süredir gelen taleplerin ardından Pazartesi gününden itibaren fakülte ile öğrenci yurdu arasında bir otobüsün ücretsiz olarak ring seferlerine başlayacağını açıkladı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Gençlik ve Spor Bakanlığı Akyazı Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen ‘Ateş başı sohbetleri’ programında yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi. Konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide kendisine yöneltilen soruları cevaplayan ve Akyazı hakkında öğrencileri bilgilendiren Başkan Soykan, sonrasında yurt bahçesinde yakılan ateş başında öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları samimiyetle cevaplayan Başkan Soykan, bir müjdeyi de burada paylaştı.

Ulaşım konusunda uzun süredir talepler aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bu konuda bir süredir çalışmalarımız devam ediyordu. Son olarak Büyükşehir Belediyemizden bir otobüsün tahsisini aldık. Bu araç Pazartesi gününden itibaren SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Öğrenci Yurdumuz arasında ring seferlerine tamamen ücretsiz olarak başlayacak. Bu otobüsün tahsis edilmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın çok büyük payı var. Öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntıyı kendisine aktarmamızın ardından hemen otobüsün tahsis edilmesi talimatını verdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizler ailelerinizin bizlere emanetisiniz. Burada mutlu olmanız bizim sorumluluğumuz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akyazı Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler Başkan Soykan’ın açıklamalarının ardından kendisine teşekkür ettiler.