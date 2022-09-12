Acelle ve Sultanpınarı Yaylalarında düzenlenen doğa turuna katılan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizde doğa turizmini yeni projelerimiz ile birlikte geliştireceğiz” dedi.

Acelle ve Sultanpınarı Yaylalarında düzenlenen doğa turuna katılan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizde doğa turizmini yeni projelerimiz ile birlikte geliştireceğiz” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, vatandaşların düzenlediği doğa turuna katıldı. Araçları ile Akyazı’nın yaylalarını gezen gruba Acelle ve Sultanpınarı Yaylalarında eşlik eden Soykan, etkinliğe katılanlarla uzun süre sohbet etti. Akyazı’nın eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu Soykan, ilçenin doğa turizmi komsunda büyük bir potansiyeli olduğunu aktardı. Akyazı’da doğa turizminin gelişmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Soykan, “Akyazı her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. İlçemizin turizm alanında da gelişmesi için çalışıyor ve projeler üretiyoruz. İçerisinde yürüyüş, kamp, karavan parkı bulunan Güzlek Mesire Alanı Projemiz bunun örneklerinden bir tanesi. İlçemize yerli ve yabancı turistleri çekecek birçok projeyi daha önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Güzel Akyazı’mızın eşsiz doğasını çok daha fazla insana tanıtacağız” dedi.