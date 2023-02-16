Yaşanan deprem felaketinin ardından Akyazı’ya gelen depremzede aileleri ziyaret eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Misafirlerimizin her zaman yanlarında olacağız. Yardımlaşmanın, birlikteliğin, millet olmanın bilinciyle güzel günlere tekrardan kavuşacağız inşallah" dedi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından Akyazı’ya gelen depremzede aileleri ziyaret eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Misafirlerimizin her zaman yanlarında olacağız. Yardımlaşmanın, birlikteliğin, millet olmanın bilinciyle güzel günlere tekrardan kavuşacağız inşallah" dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından ilçeye gelen aileleri ziyaret etti. İlçeye gelen tüm depremzede ailelere misafir olan Soykan, "Türk milleti olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Asrın felaketini yaşadığımız bugünleri birlik ve beraberliğimizle aşacağız inşallah. Yaşanan depremin ardından birçok depremzedemizi Akyazı’mızda misafir ediyoruz. Biz depremi ve onların içerisinde bulundukları durumu çok iyi anlayan bir toplumuz. İlk günden itibaren yardım kampanyasına verdikleri destekle Akyazılı hemşerilerimiz bu farkındalığı gösterdiler. Şimdi de depremzedelerimize evlerini açarak bu birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyorlar. Cumhuriyet ve Kuzuluk mahallelerimizin ardından diğer mahallelerimizdeki misafirlerimizi de ziyaret etmeye devam edeceğiz. Yardımlaşmanın, birlikteliğin, millet olmanın bilinciyle güzel günlere tekrardan kavuşacağız inşallah. Depremzedelerimize evlerini açan ve yardım kampanyamıza büyük destek veren bütün Akyazı halkına teşekkür ediyorum. Böyle bir topluluğun belediye başkanı olduğum için de gurur duyuyorum" dedi.