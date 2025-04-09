Nisan ayı meclis toplantısında seçimlerin üzerinden geçen 1 yılı değerlendiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı’mızı layık olduğu noktalara taşımak için, daha güzel bir Akyazı için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Akyazı Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında gerçekleştirildi. 13 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesinde gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Son bir ayda ülkemizde ve özellikle İstanbul da yaşanan olayları hepimiz yakından takip ediyoruz. Ana muhalefet partisinin bu olaylardaki düşüncesiz tavrı ve çirkin söylemlerini üzülerek izliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı belediyelere yapılan yolsuzluk ve terör soruşturması ve devam eden hukuki süreç sonrasında yalan ve iftira politikaları ile insanları sokak eylemlerine yönlendirmeye çalışmak, Cumhurbaşkanımıza ve devlet görevlilerine hakaret etmek, tehditler yağdırmak son derece çirkin bir davranıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi: Türkiye, sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Sokak terörüne de asla teslim edilmeyecektir" diye konuştu.

Başkan Soykan, "Yerli ve milli markalarımıza yönelik Boykot çağrıları ile kendi milletine zarar vermeye çalışan, sonra batılı ülkelere Türkiye’yi şikayet eden bir ana muhalefet milletimizin nezdinde günden güne küçülmektedir. 25 yıldır milletin oyuyla görevine devam eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve yol yürüdüğü arkadaşlarına ‘Cunta’ yakıştırması yapanlara şunu söylemek istiyorum; bu millet cunta denilince akıllara hangi yılların, hangi dönemlerin, hangi kişilerin ve hangi partinin geldiğini iyi bilmektedir. Bizler, milletimizin ferasetine, sağduyusuna güveniyoruz. Bağımsız yargının işleyişine saygı duymak, demokratik mücadeleyi sokakta değil, sandıkta vermek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz hep birlikte daha güçlü, daha huzurlu ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gündeme dair değerlendirmelerinin ardından Başkan Soykan, 31 Mart 2024 seçimlerinin üzerinden 1 yıl geçtiğini ifade ederek, bu süre zarfında Akyazı’da yapılan çalışmalara değindi. 1 yıllık sürede Akyazı için hayal ettiklerini yapmaya, vatandaşlara hizmet götürmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Soykan, "Bu süre içerisinde; Belediyemiz öz kaynakları ile 23 bin 422 ton Asfalt Çalışması gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemizde 19 bin 94 ton asfalt çalışması gerçekleştirildi ve Ada Caddemizin 9 kilometrelik kısmı yenilendi. Seçim öncesinde çalışmalarına başladığımız projelerimizden Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projemizde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte büyük ilerleme kaydettik. İnşallah havaların ısınması ile birlikte derenin bir tarafının asfaltını atarak trafiğe açacağız" ifadelerini kullandı.

Bilal Soykan, "İlçemizin yeni girişi olacak olan Yahyalı Bağlantı Yolu’nda da dolgu ve malzeme serimi çalışmaları ile menfez işlemlerini tamamladık. İnşallah Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın destekleri ile yolumuzun asfaltını atarak kullanıma açacağız. İlçemize yakışır bir giriş kazandırmış olacağız. En büyük projelerimizden bir tanesi olan ‘Kızılelma Millet Bahçesi’ projemizde de çalışmalara başladık. İhale aşamasına getirilen projenin yapılacağı alanda saha düzeltme ve dolgu çalışmaları hızla devam ediyor. 70 bin metrekare alanda inşa edilecek proje içerisinde; Kır Düğün Salonu, Millet Kıraathanesi, Spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, etkinlik alanları, kaykay pistleri, cami, piknik alanları, Amfi tiyatro ve milli savunma sanayi araçlarının sergilendiği bir alan olacak" dedi.

Akyazı Gıda OSB hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Soykan, "Akyazı Gıda OSB çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte çalışmalarını sürdürdüğümüz projede son olarak Sanayi Bakanlığı’nın kararı ile yer seçimi komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Hava kirliliğinden uzak Gıda OSB ile 25 bin kişiye istihdam sağlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Soykan, "Bu projelerimizin yanı sıra ilçemiz için planladığımız projelerin de hazırlıklarını sürdürüyoruz. İlçe trafiğimizi rahatlatmak ve otopark sorununu çözmek adına Yağcılar Caddesi üzerinde bulunan 60 araç kapasiteli otoparkımızı Katlı Otopark haline getirerek kapasitesini 400 araca çıkaracağız. Nostalji Park alanının Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı olarak yeniden düzenleyeceğiz. Bu projeyi ikinci etabında Kenan Sofuoğlu Parkı ile birleştirmek istiyoruz. Yeni Belediye Hizmet Binamızı da yine bu dönem içerisinde ilçemize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akyazı’mızı layık olduğu noktalara taşımak için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Soykan’ın konuşmasının ardından gündem dışı konuşmalarda söz alan AK Partili Meclis Üyesi Hümeyra Hikmet Saygıdeğer Sıfır Atık Haftası hakkında konuşurken, MHP’li Meclis Üyesi Şamil Türkan da ölümünün 28. Yıldönümü sebebi ile MHP Kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş’i andı. Gündem dışı konuşmaların ardından 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.