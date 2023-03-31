31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelmesinin ardından geçen 4 yılı değerlendiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemiz için birçok projeyi hayata geçirdiğimiz 4 yılı geride bıraktık. Daha güzel bir Akyazı için durmadan yorulmadan çalışıyoruz” dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Akyazı Belediye Başkanı olarak seçilen Bilal Soykan, göreve gelmesinin üzerinden geçen 4 yılı değerlendirdi. Akyazı’ya hizmet dolu bir 4 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Bilal Soykan, “Hemşerilerimizin teveccühü ile göreve geldiğimiz tarihten itibaren bizlere verilen bu önemli vazifenin bilinci ile durmadan yorulmadan çalışarak Akyazı’ya hizmet ettik. İçerisinde yaşadığımız ve bir parçası olduğumuz bu güzel ilçemizin daha da güzelleşmesi ve çocuklarımıza daha güzel bir miras bırakmak için projeler ürettik ve birçoğunu da hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı’nı yaşayacağımız bu dönemde Akyazımız tarımı, sanayisi, teknolojisi ve sporu ile parlayan bir yıldız olacak” diye konuştu.

4 yılda 250 bin ton asfalt

Seçim öncesinde verilen sözlerin bir bir hayata geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı için üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti. 4 yıllık süreçte en önemli önceliklerinden bir tanesinin ilçedeki yolların olduğunu ifade eden Başkan Soykan, “Göreve gelmeden önce Akyazı’nın en büyük problemlerinden bir tanesinin bozuk yollar olduğunu biliyorduk. 2019 yılından bugüne kadar Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemiz genelinde 250 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yine Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yaklaşık 60 kilometre beton yol çalışması yaptık 2023 yılında da 40 kilometre daha yapacağız. Aynı hız ve aynı azimle çalışarak vatandaşlarımızı daha modern yollarla buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Akyazı Spor Kompleksi Projesi

İlçedeki asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ederken birçok projeyi de hayata geçirdiklerini belirten Başkan Soykan, “ Bu projelerin en başında Akyazı tarihinin en büyük projesi olan Akyazı Spor Kompleksi geliyor. İçerisinde 1000 kişilik Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Tenis Kortu, İnternet Ağacı, Çocuk Oyun Alanları ve Spor Aletleri bulunan bu tesiste inşallah nice milli sporcular yetişecek ve gençlerimizin keyifli vakit geçilebilecekleri bir merkez olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı ve Akyazı Belediyemizin iş birliği ile yaklaşık 70 milyon liraya ilçemize kazandırdığımız tesisimizin açılışını da 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce gerçekleştireceğiz ve Akyazılıların hizmetine sunacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

İlçe Terminali açıldı

Akyazı’da uzun yıllar yapılamayan Akyazı İlçe Terminali’ni Fatih Mahallesi’nde 8 milyon 772 bin lira bedele hayata geçirerek açılışını yaptıklarını söyleyen Bilal Soykan, “Seçimlerden önce vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerden bir tanesi olan ve uzun yıllar Akyazı’ya hizmet edecek olan bu projemizi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çarşı içi yenilendi

İlçe merkezindeki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için başlattıkları Çarşı İçi Güzelleştirme Projesi’nin birinci etabını tamamladıklarını ifade eden Başkan Soykan, “Akyazı’nın yine uzun yıllardır sorunu olan ve ilçe merkezi ile tören alanına yepyeni bir görünüm kazandıran projemiz 2 milyon 28 bin lira harcanarak tamamlandı. Bu çalışmamızı etap etap diğer sokaklarımızda da sürdüreceğiz inşallah” diye konuştu.

Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası Projesi

Aralık ayında temeli atılan Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası Projesi’nin de tamamlanmak üzere olduğunu belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Tarım ve hayvancılık için çok önemli olan bu projemizi de Yeniorman Mahallemizde Belediyemize ait 19 bin metrekarelik arsanın içindeki 10 bin metrekarelik alanda 13 milyon 558 bin lira bedelle hayata geçirdik. 2022 yılı Aralık ayında temelini attığımız proje bugün artık bitme noktasına geldi. İçerisinde mezbaha, canlı hayvan borsası, sosyal alanlar ve et satış alanının olacağı bu projemizin de açılışını inşallah seçimlerin öncesinde yapacağız” şeklinde konuştu.

Doğalgaz çalışmaları

Mahallelere doğalgaz ulaştırma adına Agdaş ile koordineli şekilde çalıştıklarını ifade eden Bilal Soykan, “2019 yılından itibaren 9 mahallemizi doğalgaz ile buluşturmuştuk. Vakıf, Topağaç, Pazarköy, Altındere Gündoğan, Altındere Cumhuriyet, Altındere Osmanağa, Kuzuluk Şose, Kuzuluk Topçusırtı ve Kuzuluk Orta Mahalle’nin ardından bu sene de 5 mahallemize doğalgaz ulaştırıyoruz. Alaağaç, Harunusta, Yağcılar, Karaçalılık ve Hasanbey Mahallelerimize bu sene gaz verilmiş olacak” ifadelerine yer verdi.

Yahyalı bağlantı yolu projesi

İlçeye yeni bir giriş kazandıracak olan Yahyalı Bağlantı Yolu Projesi’nde de önemli yol kat ettiklerini söyleyen Soykan, “İlçemizin trafiğini rahatlatacak ve yeni bir giriş kazandıracak bu proje hemşerilerimizin yine uzun süredir beklediği çalışmalardan bir tanesi. Proje çerçevesinde 77 adet taşınmazın acele kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlandı. Bugüne kadar belediyemiz tarafından hak sahiplerine yaklaşık 10 milyon lira kamulaştırma bedeli ödendi. Kamulaştırmaların tamamlanmasının ardından 20 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğundaki yol ile ilgili çalışmalar hızla gerçekleştirilecek ve ilçemize duble yol girişi kazandıracağız” dedi.

İmar planı çalışmaları ve sosyal etkinlikler

İlçenin geleceği için olmazsa olmaz imar planı çalışmalarının da tüm hızı ile devam ettiğini belirten Başkan Soykan, “Bu çalışmalarımız çerçevesinde, Akyazı merkez, Seyfeler, Pazarköy, Kuzuluk ve Altındere Mahallelerini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı çalışmaları tamamlandı. Akyazı merkez, Seyfeler, Pazarköy, Kuzuluk Sanayi Alanı, Batakköy, Küçücek, Yağcılar, Hasanbey, Harunusta, Alaağaç, Karaçalılık ve Altındere Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları da büyük ölçekte tamamlandı. 18. Madde uygulamaları çerçevesinde Akyazı sınırları içerisinde belirlenen 8 bölgede yaklaşık 300 hektarlık alanda imar uygulaması çalışmaları da devam ediyor” diye konuştu. Başkan Soykan, yapılan bu çalışmaların yanı sıra bu 4 yıllık süreçte Akyazı Sokak Hayvanları Bakımevi ile Güzlek Mesire Alanı’ın açıldığını ve Akyazı’ya 4 yıllık fakülteyi kazandırdıklarını sözlerine ekledi. Başkan Soykan ayrıca mahalleleri park ve spor alanları ile güzelleştirmeye devam ettiklerini de belirtti. Hayata geçirilen projelerin yanı sıra 4 yılda Akyazılı vatandaşlar için birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini de söyleyen Başkan Soykan, “ Güzlek Mahallemizde oluşturduğumuz Aktepe Kızak Merkezi’mizde düzenlediğimiz Kızak Şenliğimizi geleneksel hale getirdik. Akyazı bu tesisle inşallah bir merkez haline gelecek” şeklinde konuştu.

Planlanan projeler

Belediye Başkanı Soykan, “Kızak şenliğinin yanı sıra yayla şenlikleri, çocuk şenliği, Ramazan etkinlikleri, Akbalık Yağlı Güreşleri gibi birçok etkinliğimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Geleneksel etkinliklerimize bu sene de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Akyazı için üretmeye ve hayal etmeye devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Soykan, “200 bin metrekare alanda planladığımız Millet Bahçesi Projesi, Acelle Yaylası’na yapacağımız sosyal tesis ve yeni belediye binası gibi birçok projenin de hazırlıklarını sürdürüyoruz. Tek amacımız daha güzel bir Akyazı” şeklinde konuştu.