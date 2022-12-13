İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in topladığı vergilere oranla hak ettiği devlet yatırımlarını alamadığını öne sürdü, “Bir metrelik metro tünelini de devletimiz yapsın bu İzmir’e. İzmir hak etmiyor mu? Mesela Otogar-Halkapınar Metrosu. 8-9 senedir yatırım planlarında" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in topladığı vergilere oranla hak ettiği devlet yatırımlarını alamadığını öne sürdü, “Bir metrelik metro tünelini de devletimiz yapsın bu İzmir’e. İzmir hak etmiyor mu? Mesela Otogar-Halkapınar Metrosu. 8-9 senedir yatırım planlarında" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin aralık ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde yapıldı. Kültürpark 4 No’lu Hol’deki meclis salonunda düzenlenen oturumda Başkan Soyer, İzmir’in topladığı vergilerden hak ettiği yatırımı alamadığını söyledi.

Soyer, “Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ekim sonunda hangi ilin ne kadar yatırım aldığını yayımladı. Bu kısımla ilgili bir sıkıntı var; valiliğimizin yaptığı yatırım koordinasyon toplantısının rakamları. İzmir toplam 4 milyar lira yatırım almış. 2,5 milyar liralık yatırımı Büyükşehir Belediyesi yapmış. Gönül ister ki devletimiz daha çok işin içinde olsun, daha çok yatırım yapsın. Bunu kim istemez?” diye konuştu.

Hamza Dağ’a teşekkür

Başkan Soyer, Çiğli Arıtma Tesisi 4. Faz 2. ikmal inşaatında kullanılacak hazine garantisiz dış kredi kullanma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığından bekledikleri izin için destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a teşekkür ederek, “Çiğli meselesiyle ilgili önemli bir engeli ortadan kaldırdı” dedi.

Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Beydağ PTT binası. PTT binası satılığa çıktı, belediyenin ihtiyacı var. ‘Tamam alacağız’ dediğimizde rakam 1 milyon 400 bin’e çıktı, yine ’tamam’ dedik. Üzerinden 1 sene geçti, ‘tık’ yok. Tüm meclisten rica ediyorum, bu konuda serçe misali kim ne taşıyabiliyorsa taşısın” ifadelerini kullandı.”

“Teşekkürden fazlasını bekliyoruz”

Sözlerine Sığacık Yat Limanının yap-işlet-devret modeliyle yapıldığını hatırlatarak devam eden Başkan Soyer, “Eğer bu yatırım, bahsedilen 120 milyarlık devlet yatırımının içerisindeyse ki bu doğru değil. Bunun kamuyla bir alakası yok, bir özel şirket çalıştırıyor. Bizim kastettiğimiz kamu yatırımı meselesi. Yine genel bir anlayış hatası var. ‘Biz neler yaptık bu memlekete?’ deniyor. Sen devletsin kardeşim, tabi ki yapacaksın. Devlet tabi ki belediyeden daha fazlasını yapmak zorunda, değil mi? Metro hatlarıyla ilgili teşekkür ediliyor. Artık teşekkür etmeyin, yeter, yapın. Bir metrelik metro tüneli de devletimiz yapsın bu İzmir’e. İzmir hak etmiyor mu? Mesela Otogar-Halkapınar Metrosu. 8-9 senedir geçiyor yatırım planlarında. Bir tane de o metroyu devletimiz yapsın İzmir’e. Yakışmaz mı İzmir’e. Biz teşekkürden fazlasını bekliyoruz. Vaat, vaat denince. 2023’te Türkiye’de kişi başına düşen gelir 25 bin dolar olacaktı. İhracatımız 500 milyar dolar olacaktı. Ben böyle vaatler hatırlıyorum, sizlerin de hatırladığınızı tahmin ediyorum. Bu vaatlerin neden yerine getirilmediğini de sizlerin vicdanına havale ediyorum" dedi.

Başkan Tunç Soyer, şöyle devam etti:

“Buca Cezaevinin yerine yapılacak imalatı engellemek için elimden ne geliyorsa yapacağım. ’Buca Cezaevinin yeri yeşil alan olmalıdır’ diyorum bunun da sonuna kadar arkasında duracağım. Bana sonra ‘engelliyorsun’ demesin kimse. Ben bunu engelleyeceğim, gücümün yettiği yere kadar da yapacağım, arkasında olacağım.”