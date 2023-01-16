İzmir Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu (İYEK) toplantısına ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de başka bir eğitim modeli ortaya konulması gerektiğini ifade ederek “Cumhuriyetin 100. yılında ’Başka bir eğitim mümkün’ dememiz gerekiyor. Bunu İzmir’den başka şehir yapamaz. Ortaya yeni bir model koymalıyız. Bu sorumluluk sizlere düşüyor” dedi.

İzmir Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu (İYEK) toplantısına ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de başka bir eğitim modeli ortaya konulması gerektiğini ifade ederek “Cumhuriyetin 100. yılında ’Başka bir eğitim mümkün’ dememiz gerekiyor. Bunu İzmir’den başka şehir yapamaz. Ortaya yeni bir model koymalıyız. Bu sorumluluk sizlere düşüyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel yönetimlerin yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu için 1. İzmir Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı. İlçe belediye başkanları ve eğitim koordinatörlerinin katıldığı toplantı Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde düzenlendi. Toplantıda İzmir Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu kurulması ve İYEK’in aldığı kararların uygulanmasını sağlayacak mekanizmanın oluşturulması kararı çıktı. Kurulda İzmir Büyükşehir Belediyesinin eğitim politikalarıyla ilgili sunumu Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar yaptı. Her ay toplanma kararı alan kurulun şubat ayındaki toplantısı Kemalpaşa’da yapılacak.

Finlandiya örneği

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, Finlandiya eğitim sisteminin başarısından söz ederek “1990’larda Finlandiya tarihinin en genç başkanının seçilmesiyle değişim başladı. Türkiye ile Finlandiya’nın o dönem kişi başı milli geliri hemen hemen aynıyken, yeni başkanla durum değişti. Çünkü eğitime ayrılan bütçe artırıldı, fırsat eşitliği ilkesi benimsendi ve yepyeni bir anlayış ortaya çıktı. Bize eğitimin bir ülkeyi nasıl değiştirdiğine en güzel örnek Finlandiya’dır” diye konuştu.

Farklı modeller ortaya konulacak

İzmir’in tarihi boyunca ilklerin şehri olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, “İzmir’in öncülüğü meselesi tam da bugün başka bir tarihi sorumluluk yüklüyor bize. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken bu sorumluluğu omzumuzda hissetmeliyiz. ’Başka bir tarım, başka bir kentsel dönüşüm mümkün’ diyoruz. ’Başka bir eğitim mümkün’ dememiz gerek. Bizler bu kurul sayesinde eğitim trendlerinin neler olduğunu, dünyadaki eğitim koordinatörlerinin neler yaptığını görebileceğiz. Tek bir çatı altında sesimiz daha güçlü çıkacak. İzmir’de tüm kararları alırken de hep yan yana olmalıyız” ifadelerini kullandı.

"İzmir’den başka şehir yapamaz"

İzmir’de başka bir eğitim modeli ortaya konulması gerektiğini belirten Başkan Soyer, şöyle konuştu: “Yaşam boyu eğitim diye bir konu var. Geleceğin eğitiminin planlanması çok önemli. Bu koordinasyon kurulu sayesinde ilçelerin faaliyetleri bir yerde paylaşılacak. İletişim sayesinde enerji ve zaman kaybı ile kaynak israfının önüne geçilecek. Bunu İzmir’den başka şehir yapamaz. Biliyorum ki İzmir’de yetişmiş kadrolar Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Bunu sadece siz yapabilirsiniz. Ortaya yeni bir model koymalıyız. Bu sorumluluk sizlere düşüyor."

"Adil bir eğitim şart"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Koordinatörü Aytekin Sözen de umut dolu bir gelecek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyerek “Eğitimin ve öğrenmenin sonu yok. İzmir iç ve dış göç alan bir yer. Toplum yapısı sürekli değişiyor. Kentimizdeki eğitim sorunlarını çözmeye sadece bakanlık odaklı değil, yerel yönetimler olarak da destek vermeliyiz. Daha dirençli ve gelişmiş bir kent olabilmemiz için kapsayıcı, güvenli, dirençli, adil bir eğitim şart” sözlerine yer verdi.