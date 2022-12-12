İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi etkinlikleri çerçevesinde uzman toplantılarının içeriğini ve ana kongrenin programını belirlemek için oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğinde ilk toplantısını yaptı.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi etkinlikleri çerçevesinde uzman toplantılarının içeriğini ve ana kongrenin programını belirlemek için oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğinde ilk toplantısını yaptı.

Şubat 2023’te “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra yeniden İzmir’de düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için yapılan paydaş buluşmalarının ardından Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını İstanbul’da düzenlendi. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi etkinlikleri çerçevesinde uzman toplantılarının içeriğini ve ana kongrenin programını belirlemek oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu’nun toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü.

“İzmir kuruluşun ve kurtuluşun şehri”

Toplantının açılışını, Yüksek İstişare Kurulu’nun moderatörlüğünü de üstlenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi çalışmalarını yapma gerekçelerini anlatan Başkan Tunç Soyer, “Bizim bu yola çıkışımızın çok temel bir nedeni var. Biz İzmir’e ’kuruluşun ve kurtuluşun şehri’ deriz. Çünkü 9 Eylül sadece İzmir’in değil aynı zamanda Türkiye’nin kurtuluşuna tekabül eder. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin her yerinden bin 1135 delegeyi İzmir’de bir araya getirip, yeni kurulacak Cumhuriyet’in iktisat politikalarının belirlenmesi için büyük bir kongre düzenledi. Bu kongrede çok önemli kararlar alındı. Bu nedenle Cumhuriyet’in kuruluşunun en temel köşe taşlarından biri İzmir İktisat Kongresi’dir. Biz de bugün çok katmanlı küresel krizlerin etkisiyle içeride yaşanan siyasal, finansal ve sosyal sorunlarla mücadele etmek için gelecek dönemin iktisat politikalarını tartışmak ve buradan ışık tutmak istedik” dedi.

“İzmir Türkiye’deki birçok ilke ev sahipliği yapmış”

İzmir’in tarih boyunca ilklere imza attığını belirten Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bugünün Türkiyesi’nde sahip olduğumuz potansiyelle uyumlu bir yaşam kalitesine sahip değiliz. Bunun değiştirilmesinin mümkün olduğunu biliyoruz. Bunu değiştirmek için de İzmir şehri inisiyatif aldı. İktisat Kongresi’nden çıkan kararların da takipçisi olacağız. Bu konuda emek veren, kafa yoran, fikir koyan herkesin düşüncelerinin takipçisi olacağız. Ve uygulanması için nerede bulunmamız gerekiyorsa orada olacağız. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile yapmak istediğimiz en temel işlerden biri birbirimizi duyup dinleme, anlamaya çalışma hasretimizi yeniden hatırlamak. Çünkü bunu kaybettiğimizi görüyoruz. Birbirimizi duyup dinlemeye başladığımız andan itibaren tekrar zenginleştiğimizi ve engelleri aşmaya başladığımızı görüyoruz. Bu tarihsel bir fırsat ve tarihsel bir sorumluluk. Ve geleceğe bırakacağımız ortak iz.”

“Siyaset çözüm bulmak zorunda”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayı çok önemsediğini söyleyerek “Burada yerine gelemeyeceğini düşündüğümüz bir takım talepler olabilir ama bu talepler gerçek talepler. Bu talepleri yerine getirecek sistemi oluşturmak da bir anlamda siyasetçinin görevi. Siz bu talepleri dile getirdiniz, siyaset de buna çözüm bulmak zorunda” diye konuştu.

1989-1993 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, geçmişte SHP Genel Başkanlığı’nın yanı sıra Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenen Murat Karayalçın da toplantıya çevrim içi olarak katıldı, önerilerini paylaştı.