İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 17-20 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek Marble İzmir’in danışma kurulu toplantısında konuştu. Marble İzmir Fuarını her yıl daha da iyisini yaparak ileri taşımak istediklerini belirten Başkan Soyer, "Büyük bir heyecanla fuarın 29’uncusunu bekliyoruz. Sorumluluklarımız çok büyük” dedi.

Doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşması 29. Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 2024 yılında 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Dünya doğal taş sektörünü İzmir’de buluşturan Marble İzmir öncesinde danışma kurulu, tarihi Havagazı Fabrikası’nda bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Hanifi Şimşek, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, sektör profesyonelleri, katılımcı firma sahipleri ve basın mensupları katıldı.

Soyer: “Daha iyisini başarmak mecburiyetindeyiz”

Fuarı her yıl daha da ileriye taşımak mecburiyetinde olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sadece kendi sektörünüzde kendi işlerinizi, kendi ekmeğinizi büyütmekle kalmıyorsunuz. İzmir’in topyekün ekmeğini ve bereketini artırıyorsunuz. O yüzden çok kıymetlisiniz. Aranızda bulunmaktan büyük gurur duyuyorum. Bir laf var; hiçbir başarı cezasız kalmaz. Eğer böyleyse daha önce yaptığımızdan daha iyisini başarmak mecburiyetindeyiz. Pedal basmazsanız düşersiniz bisikletten, bu öyle bir şey. Her sene daha iyisini yaparak ileri taşımak zorundayız Marble İzmir Fuarı’nı. Büyük bir heyecanla 29’uncusunu bekliyor olacağız. Sorumluluklarımız çok büyük. İZFAŞ olarak fuara ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Sektörün işini kolaylaştırmak, kapasiteyi büyütmek ve İzmir’in faydası için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sektör en güçlü ve organize sektörlerden biri. Sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Anket yapacağız”

Başkan Soyer, danışma kurulu toplantısında seramik sektörünün fuara katılıp katılmaması hakkında katılımcıların görüşünü aldı. Kurul üyeleri, seramik sektörünün fuarda olmaması gerektiğini söyledi. Başkan Tunç Soyer de, katılımcıların görüşlerine başvuracaklarını söyledi.

Soyer, “Bizde tüm katılımcıların iletişim bilgileri var. 2-3 sorulu anketi tüm katılımcılara göndereceğiz. Kritik bir karar, tüm katılımcıların, herkesin görüşünü almamız lazım. Anket formu hazırlayıp katılımcılara göndereceğiz. Sonucu sizlerle paylaşacağız. Karar için sizden onay isteyeceğiz” şeklinde konuştu.

"Fuara sahip çıkalım"

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı Hanifi Şimşek, “Bu fuarı hep beraber büyütmemiz lazım. Sektörümüze sahip çıkalım” diye aktardı.

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, “Marble İzmir’in dünyanın 3 önemli fuarından en önemlisi olduğunu belirtmek istiyorum. Daha da büyümesi hepimizin katkısıyla olacak” dedi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Fuar sektörümüze çok büyük katkı sağlıyor” diye konuştu. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da, Marble İzmir Fuarı hakkında sunum yaptı.