İzmir’de deniz tutkunlarını buluşturan 6. İzmir Körfez Festivali’nin ikinci gününde düzenlenen yüzme yarışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. “Yüzülebilir Körfez” hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların ardından Körfez’de sporcuları yarışırken görmenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirten Başkan Soyer, “Ama bunun devamının geleceğini biliyorum. Alsancak, Bostanlı, Karşıyaka da yüzülebilir hale gelecek. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken çok daha keyifli bir kentte yaşayacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl altıncısını düzenlediği İzmir Körfez Festivali ikinci güne Güzelbahçe Maltepe’de düzenlenen yüzme yarışıyla başladı. Cumhuriyet’in 100. yılında yaklaşık 350 kişinin 2 kategoride katıldığı yarışmaya profesyonel sporcuların da ilgisi yoğundu. 1,5 ve 3 kilometrelik yüzme yarışına katılan sporcular arasında California’daki Catalina Kanalı’nı 13 saatte yüzerek geçen Yasemin Altıntaş ve Murat Öz ile ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil eden milli sporcular Bengisu Avcı ve Emre Erdoğan da yer aldı. Yarışmanın startını veren ve aynı zamanda yüzme yarışına sembolik olarak katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 35 numara ile yarıştı.

“Yaşayabilen, canlı ve renkli bir Körfezimiz olacak”

İzmir Körfezi’nde yüzmenin vaatleri arasında olduğunu ve bunun adım adım gerçekleştiğini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Her gün Körfez’deki değişimi gözlemliyoruz. Yaşayan Körfez programımıza 11 milyar liranın üzerinde yatırım yapıyoruz. 260 kilometrenin üzerinde yağmur suyu ve atık su ayrıştırma kanalı yaptık. Bütün bunların sonuçlarını alıyoruz. Körfez’de sporcularımız yüzüyor. Çok heyecanlıyım, bunu görmek tarif edilemez bir mutluluk ama bunun devamının geleceğini biliyorum. Asıl beni heyecanlandıran kısım bu. Alsancak, Bostanlı, Karşıyaka da yüzülebilir hale gelecek, bunu biliyorum. Her ay yaptığımız analizler giderek iyileşmenin arttığını gösteriyor. Her ay çektiğimiz su altı fotoğrafları suyun giderek berraklaştığını gösteriyor. Her şey olumlu gidiyor. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken çok daha keyifli bir kentte yaşayacağız. Hedefimizi hep daha ileriye taşıyacağız. Yaşayan, canlı ve renkli bir Körfezimiz olacak” dedi.

“Körfezimiz gün geçtikçe temizlenmekte”

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize ettiğimiz açık su yüzme yarışlarını Cumhuriyet’in 100. yılında yapıyoruz. Böyle bir organizasyonu düzenliyor olmaktan son derece gururluyuz. Hedefimiz temiz körfezde temiz müsabakalar yaparak herkesi körfezle barıştırıp yüzdürebilmek. Bu amaçla bu sene ikinci kez yüzme yarışını düzenliyoruz. Körfezimiz gün geçtikçe temizlenmekte” ifadelerini kullandı.

Yarış iç Körfez’e en yakın noktada düzenlendi

Güzelbahçe Maltepe’de düzenlenen açık yüzme yarışında Başkan Soyer ile birlikte İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu da Körfez’de yüzerek sporculara destek oldu. Bugüne kadar İzmir Körfez Festivali kapsamında yapılan yüzme yarışması iç Körfez’e en yakın noktada düzenlendi. Güzelbahçe’nin ardından açık su yüzme yarışının bir sonraki yıl Narlıdere’de yapılması planlanıyor.