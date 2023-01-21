Nergis çiçeğini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 5. Karaburun Nergis Festivali binlerce İzmirliyi ilçede buluşturdu. Festivalin açılışını yapan Başkan Tunç Soyer, Karaburun için en büyük hayalinin nergis ihracatı olduğunu söyledi.

Nergis çiçeğini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 5. Karaburun Nergis Festivali binlerce İzmirliyi ilçede buluşturdu. Festivalin açılışını yapan Başkan Tunç Soyer, Karaburun için en büyük hayalinin nergis ihracatı olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 21-23 Ocak tarihlerine düzenlenen 5. Karaburun Nergis Festivaline katıldı. Türkiye’nin her yerinden vatandaşların geldiği ve nergis üreticilerinin yoğunlukta olduğu festivalde, yeme-içme stantları da yer alırken, festival çerçevesinde atölye çalışmaları da yapıldı.

Festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye’nin her yerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Karaburun bir cennet. Öyle bir cennet ki, yeşilin binbir tonu, akvaryum gibi bir deniz sizi karşılar. Hakikatten cennette yaşıyoruz. Peki bu yoksulluk, kuraklık neden? Bizler ne zaman birbirimizle uyumu kaybediyoruz, yoksulluk başlıyor. Ne zaman doğayla kavga ediyoruz, kuraklık başlıyor. Biz birbirimizden memnun olmadıkça topyekun kaybediyoruz. Birbirimizi ötekileştirerek bir refah sağlayamayız” dedi.

Küçük Menderes havzasında eskiden 10-15 metreden su çıkarılırken, bu rakamın 200-300 metreye kadar geldiğini söyleyen Başkan Soyer, “Bugün üzücü yeni bir bilgi geldi. Toprak 29 santim çökmüş. Konya’daki obrukları hatırlayın. Kuraklık, fırtına, sellerle kendini gösteren küresel iklim krizi doğanın bize oyunu değil, bizim ona oyunumuz. Doğa bizden intikamını alıyor. Bizim birbirimizle uyumu öğrenmeye ihtiyacımız var. Yoksa daha çok yoksullaşacağız, kuraklıkla yüzleşeceğiz. Yalancı baharlar yaşanır. Sakın yalancı baharlara inanmayın. Ne baharın yalancısına ne de siyasetin yalancısına inanın. O tuzaklara artık düşmemeyi öğrenmek, birbirimize sımsıkı kenetlenmek zorundayız. Bir şey değişecek her şey değişecek” şeklinde konuştu.

“El ele vererek başaracağız”

Karaburun için en büyük hayalinin nergis ihracatı olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Karaburun nergisi, Akdeniz’in en güzel koku bahçesini oluşturmuş. Bizim nergise sahip çıkmamız gerek. Belediye olarak binlerce nergis soğanını her yıl üreteciyle buluşturuyoruz. Asıl hayalim dünyanın her yerine bu güzel kokuyu yaymak, ihracatı başlatmak. Göreceksiniz el ele vererek bunu başaracağız” diye konuştu.

Karaburun’un geleneksel festivali çerçevesinde resim sergileri, bando ve halk dansları gösterileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Türk Halk Müziği Orkestrası konseri, üretici ve nergis sohbetleri, yarışmalar, söyleşiler, atölye faaliyetleri yapılacak.