İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “O Gün ve Bugün 1923’ün 100. Yılına Doğru” adlı panelde, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresini İzmir’de düzenleyecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirterek “Geleceğin Türkiye’sinin iktisat politikalarını şekillendirecek bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “O Gün ve Bugün 1923’ün 100. Yılına Doğru” adlı panelde, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresini İzmir’de düzenleyecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirterek “Geleceğin Türkiye’sinin iktisat politikalarını şekillendirecek bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “O Gün ve Bugün 1923’ün 100. Yılına Doğru” başlıklı panel düzenledi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen’in üstlendiği, Prof. Dr. Bilsay Kuruç ve Dr. Serdar Şahinkaya’nın da yer aldığı panelin açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. 9 Eylül 1922 ile 29 Ekim 1923 arasında yeni devletin ve yeni cumhuriyetin ekonomi politikalarının oluşmaya başladığını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “İzmir bu iki hikayeye de ev sahipliği yapan bir şehir. 9 Eylül 1922 kurtuluşun şehri, aynı zamanda yeni kurulacak cumhuriyetin iktisat politikalarının oluştuğu İktisat Kongresi’nin de ev sahibi şehri. Bu iki önemli kilometre taşına ev sahipliği yapmak, bizim için büyük bir gurur vesilesi” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni iktisat politikalarının şekillenmesinde en temel meselenin ekonomik bağımsızlık olduğunu düşündüğünü aktaran Başkan Soyer, şunları söyledi: “Yeni iktisat politikalarını bu temelde oluşturmaya gayret ediyor. Ayrıca İktisat Kongresinde işçi, çiftçi, sanayici ve tüccarları bir araya getiriyor. 17 Şubat-4 Mart tarihleri arasında o günün siyasal ikliminde, geleceğin iktisat politikalarını oluşturmaya gayret ediyorlar. Tam da bunu yaparken birbirlerinin kararlarını müzakere ediyorlar.”

Geleceğin Türkiye’sine vurgu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bir yandan ortak akıl arayışı, bir yandan tam bağımsızlık arayışı bizim cumhuriyetimizin iktisat politikalarımızın şekillenmesinde iki temel araç. Biz de bütün bunlardan ilham alarak cumhuriyetin ikinci yüzyılına giderken İkinci Yüzyılın İktisat Kongresini İzmir’de hazırlıyor olmanın büyük heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ağustos başından beri sürdürdüğümüz çalışmalarla geleceğin Türkiye’sinin iktisat politikalarını şekillendirecek bir çalışma yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetin takvimi başlamış oluyor”

Moderatör Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, İzmir’in mükemmel bir finans potansiyelinin bulunduğunu belirterek “Bu, hem tarihten gelen gücünden hem de yaptığı çalışmalarla hala canlı bir kent olmasından ileri geliyor” dedi.

1933 Birinci Sanayi Planında önemli kamu fabrikalarının planlandığını ifade eden Dr. Serdar Şahinkaya ise şu ifadeleri kullandı: “Bu kurulan kamu fabrikaları, Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye destanında bahsettiği, bahtı değişen şehirlere dönüşüyor. Çünkü bunlar tek başına fabrika değil. Bunlar okul, kültür sanat, bunlar sabah 08.30 ile akşam 17.30 mesai, bunlar sağlık hizmeti, spor kulüpleri. Ege Bölgesi topraklarında Ayvalık’tan aşağıya doğru taradığınız zaman şimdi izini bile zor buluyorsunuz. Şimdi 1930’lı yıllarda yıllık ortalama büyüme hızı 7,8. Cumhuriyet bir ulus devletidir.”

Prof. Dr. Bilsay Kuruç da 9 Eylül kutlamalarına atıfta bulunarak, “Siz 100 yıl sonra, iki milyon kişiyi yürüttünüz. Cumhuriyetin takvimi başlamış oluyor ve bunu siz başlattınız. Buraya geldiğimde en çok Türk bayrağının İzmir’de olduğunu fark ettim. Sizi ve bütün İzmirlileri kutluyorum” dedi.