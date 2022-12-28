İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, günün ilk vardiyasında ESHOT şoförlerinin yeni yılını kutladı. Adatepe Garajı’na giderek çalışanlarla sohbet eden Başkan Soyer, tesise kazandırılan yeni dinlenme alanını ziyaret etti. 2023’te Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Soyer, “Sizler belediyemizin görünür yüzüsünüz. 2023’te yapacağınız iş hepimize umut olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, günün ilk vardiyasında ESHOT şoförlerinin yeni yılını kutladı. Adatepe Garajı’na giderek çalışanlarla sohbet eden Başkan Soyer, tesise kazandırılan yeni dinlenme alanını ziyaret etti. 2023’te Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Soyer, “Sizler belediyemizin görünür yüzüsünüz. 2023’te yapacağınız iş hepimize umut olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2023’e sayılı günler kala gece gündüz demeden kent ulaşımı için alın teri döken ESHOT emekçilerinin yeni yılını kutladı.

Sabah saat 5’te ESHOT’un Adatepe’deki Garajı’na giderek ilk sefere çıkacak ESHOT çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Tunç Soyer’e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

Adatepe’de yoktan var edilen dinlenme alanı

ESHOT çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Soyer, Adatepe tesisinde ESHOT’un imkanlarıyla atıl alandan yeniden dönüştürülen dinlenme ve idare binasını gezdi. ESHOT’un atölye çalışanlarının el emeğiyle hizmete açılan binada çay ocağından, kütüphaneye, dinlenme odalarından idari yönetime kadar çok sayıda alan yer aldı.

“2023’te ESHOT’un 80’inci yılını kutlayacağız”

Garajdaki turun ardından ESHOT çalışanlarına seslenen Başkan Soyer, “Sizler her gün bu saatte işe başlıyorsunuz. Biliyorum, hakikaten zor bir iş yapıyorsunuz. Her gün aslında bulunduğunuz yerde görev yaptığınız noktada, belediyemizin görünür yüzü oluyorsunuz. Sizi gören İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni görüyor aslında. Sizlerin olumlu ve olumsuz davranışları hepimize yansıyor. ESHOT, 80 yıllık bir kurum. 2023’te hep birlikte 80’inci yılını kutlayacağız. Dile kolay 80 yıllık bir çınar. O çınarın hepimiz birer parçasıyız ve o çınar yaşamaya devam edecek. Diliyorum ki 2023’te yapacağınız iş hepimize iyilikler getirsin, moralini düzeltsin, geleceğe dair umut olsun” şeklinde konuştu.

“Kadın şoför sayımızı 170’e çıkaracağız”

Çalışanların yeni yılını kutlayan Başkan Soyer, “Her anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’nin belki de en zor dönemini beraber göğüslüyoruz. Pandemiden bu yana sıkıntılardan, felaketlerden başımızı kaldıramıyoruz. Şimdi de derin bir ekonomik krizin içindeyiz. Ama bunu da atlatacağımızı biliyorum. Hep beraber atlatacağız ve Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu yıl kadın şoför sayımızı 170’e çıkarmak istiyoruz. Daha da çoğaltacağız. Kadınlarımız daha fazla İzmir’e el versin istiyoruz. Her birinize kazasız, belasız, iyi bir yıl diliyorum. Sağlıkla, huzurla, güler yüzle işinizi yapmak nasip olsun. Sizlerle iftihar ediyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.