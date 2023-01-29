İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de yaşayan Çinlilerin Çin yeni yılını kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de yaşayan Çinlilerin Çin yeni yılını kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2023 Çin Yeni Yılı kültürel etkinliklerine katıldı. Düzenlenen etkinliğe Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve eşi Lan Weibin, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve eşi Zehra Cansız Doğan, İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Vang, dernek başkanları, iş dünyasının temsilcileri, üniversite öğrencileri ve İzmir’de yaşayan Çinliler katıldı.

Başkan Tunç Soyer, Çinin geleneksel halk danslarıyla karşılandı. Büyükelçi Shaobin ile Çin’in 2023 yılı anısına hazırladığı panoyu imzalayan Başkan Soyer, mutfaktan el sanatlarına Çin kültürünün sergilendiği stantları da gezdi.

Chengdu belediye heyetini İzmir’de misafir etmek isteriz

Etkinlikte konuşan Başkan Soyer, "Pandemi sürecinde maalesef çok daha önceden başlayan ilişkilerimiz kesintiye uğradı. 2019’daki İzmir Enternasyonal Fuarında Çin Halk Cumhuriyetini konuk ülke olarak davet etmiştik. Chengdu şehrinin temsilcileriyle de aramızdaki kardeş şehir ilişkisini geliştirmeye karar vermiştik. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en büyük iki medeniyetine ev sahipliği yapıyor. Birçok ortak paydamız var. Ulaşım ve lojistik imkânlarının son derece geliştiği dünyada, bu ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Chengdu belediye heyetini en kısa sürede İzmir’de misafir etmek isteriz" diye konuştu.

Kalp olmaya hazırız

İzmir’in yüzyıllarca Çin’den başlayan İpek Yolu’nun en önemli kavşak noktalarından bir tanesi olduğunu söyleyen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir adeta Çin’in ürünlerini, değerlerini Batı’ya pompalayan bir kalp gibi çalıştı. Biz yine aynı kalp olmaya hazırız. Ben İzmir’de yaşayan tüm Çinlilerin de belediye başkanıyım. Başları sıkıştığında neye ihtiyaçları olursa her daim yanlarındayım."

Çin ile İzmir arasındaki ilişkiler canlanacak

Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ise Çin yeni yılının Çin için geleneksel bir bayram olduğunu belirterek, "Her şey yepyeni olacak ve yeni başlangıçlar olacak demektir. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü. Her iki ülkenin kendi hayallerini gerçekleştirme yolunda birlikte hareket etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, sanayi ve ticaret başta olmak üzere pek çok alanda Türkiye’nin ön sıralarında yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir ilişkileri kurarak önemli bir işbirliği hattı kurdu. Çin ve İzmir arasında pandemi sürecinde duran ilişkiler daha da canlanacak" diye konuştu.

Çin halkının yeni yılını kutladı

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, "Bugün burada Çin Büyükelçimizin onurlandırmasıyla Çin’in yeni yılını kutlamak için bir aradayız. Bu güzel organizasyon için dernek başkanımız ve üyelerine teşekkür ediyorum. Tüm Çin halkının yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı. İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Vang ise, "Tüm dostlarımızı coşkulu bir yeni yılda selamlıyoruz" dedi.