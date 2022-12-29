İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Cezaevi arazisi ile ilgili ’kamu arazisi’ vurgusu yaparak İzmirlilere seslendi. Soyer, “Buranın betona boğulmasına izin vermeyelim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Cezaevi arazisi ile ilgili ’kamu arazisi’ vurgusu yaparak İzmirlilere seslendi. Soyer, “Buranın betona boğulmasına izin vermeyelim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yıkılan Buca Cezaevi arazisinde konuştu. Alanın kamu arazisi olduğunun altını çizen Başkan Tunç Soyer, “Buca Cezaevi yıkıldıktan sonra olağanüstü büyük bir alan ortaya çıktı. Bizim çok net bir talebimiz var. Bu alan Buca için yeşil alan haline gelsin istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Burası bir kamu arazisiydi. Ama bir şey yaptılar, burayı özel mülkiyete dönüştürdüler ve o özel mülkiyeti konuta, ticarete açarak ticari bir menfaat elde etmeye çalışıyorlar. Biz bunların hiçbirini istemiyoruz. Etraf tamamen beton yığını. Bu binalarda yaşayan binlerce insanın nefes alacağı hiçbir yer yok. Burası bu binlerce insanın nefes alacağı bir park olacak. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

“Bizimle birlikte olmanızı bekliyoruz”

İzmirlilere de çağrı yapan Başkan Soyer, “Biz tüm İzmirlileri yanımızda durmaya, bu talebimizin dillendirilmesine katkı koymaya davet ediyoruz. Bu gerçekten çok haklı bir talep, çok haklı bir dava. Bu davamızda bizimle birlikte olmalarını bekliyoruz. Bu memleketi seven, doğayla buluşmanın kıymetini bilen herkese bir çağrı yapıyorum. Gelin, Buca Cezaevi alanının özelleştirilmesine, ticarileştirilmesine, binaya, betona boğulmasına izin vermeyelim” ifadelerini kullandı.