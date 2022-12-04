İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler ve öğrenciler için ’Bereket Hareketi’ kampanyasını başlattı. Dünyanın her yerinden katılıma açık kampanyaya vatandaşlar da www.bizizmir.com ve berekethareketi.izmir.bel.tr üzerinden destek olabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler ve öğrenciler için ’Bereket Hareketi’ kampanyasını başlattı. Dünyanın her yerinden katılıma açık kampanyaya vatandaşlar da www.bizizmir.com ve berekethareketi.izmir.bel.tr üzerinden destek olabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler ve öğrenciler için ’Bereket Hareketi’ kampanyası başlatıyor. “Gelin bereketi paylaşarak çoğaltalım” sloganıyla yürütülecek kampanyayla gıdadan yakacağa; kırtasiye malzemesinden üniversite öğrencilerine eğitim yardımına kadar birçok başlık altında destek verilecek. Kampanyaya vatandaşlar da www.bizizmir.com ve berekethareketi.izmir.bel.tr üzerinden destek verebilecek. Başkan Tunç Soyer, “İzmir’de bereketi paylaşarak çoğalttığımız büyük bir hareket başlatıyoruz. ’Bir sizden bir bizden’ diyoruz. Sizlerden gelen destek miktarı kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi de kampanyaya desteğini koyacak. Böylelikle desteği iki katına çıkararak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracağız” dedi.

Bereket Hareketi ile ihtiyaç sahibi ailelere ve üniversite öğrencilerine el uzatılacağını belirten Başkan Soyer, “Dayanışmamızdan, titizlikle incelemeleri yapılan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hemşehrilerimiz faydalanacak. Temel ihtiyaçlar çerçevesinde gıda paketi, temizlik paketi, yakacak yardımı, ilk ve orta öğretim öğrencilerimize kırtasiye seti, bot, mont yardımı olacak. Üniversite öğrencileri için ise barınma ve maddi destek için dayanışmayı başlatıyoruz. Umuyorum ki bu yolculuğun bereketi, tüm ülkemize yayılır” ifadelerini kullandı.

Destek Ver ve Destek Al

Bereket Hareketi kampanyası “Destek Ver” ve “Destek Al” olarak iki modülde planlandı. “Destek Al” bölümünde ihtiyaç sahibi aileler için “temel ihtiyaç desteği” ile üniversite öğrencileri için “maddi destek”, “sıcak yuva desteği” ve “yurt başvurusu” sekmeleri bulunuyor. “Destek Ver” sekmesinde ise yemek, gıda kolisi, temizlik paketi, ilköğretim ihtiyaç desteği ve öğrencilere destek seçenekleri yer alıyor. Üniversite öğrencilerine destek olmak isteyenler “Maddi destek olmak istiyorum” ve “Evimde yer vermek istiyorum” seçeneklerinden birini ya da her ikisini de seçebiliyor.