CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Dilber Apartmanı temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin kamu kaynaklarını seferber ederek vatandaşları kucakladığını söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Dilber Apartmanı temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin kamu kaynaklarını seferber ederek vatandaşları kucakladığını söyledi.

30 Ekim depreminden etkilenen ve evleri ağır hasarlı olmadığı için destek alamayan vatandaşlar için Bayraklı’da geliştirilen Halk Konut Projesi’yle inşaatına başlanan Dilber Apartmanı’nın temel atma töreni, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Törende bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir’in 6 bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu anlattıklarım elbette 119 canımızı geri getirmeyecek ancak önümüzde inşa edilmesi gereken bir gelecek var. Bugün temelini attığımız Dilber Apartmanı ile yepyeni bir modeli de hayata geçiriyoruz. ’Bir apartmanın inşası için genel başkanı getirdiniz’ diyenler var. Hayır, bu yepyeni bir model" diye konuştu.

Dilber Apartmanı’nın depremde orta hasar alan ve sonrasında yıkılan bir bina olduğunu, apartman sakinlerinin yeni inşa sürecinde sorunlar yaşadığını, başlattıkları Halk Konut Projesinin tam bu anda imdada yetiştiğini söyleyen Soyer, "Dilber Apartmanı sakinleri, bu projenin fikir ortaklarıdır. Bu projenin olmasını sağlayan emsal artışının fikir babası genel başkanımızdır. Şartlarda, mevzuatlarda sıkıntılar vardı. Hepsini bir bir aştık. Çok zor bir süreçti. Ancak derler ya bir işi yapmanın, yapmamanın bin nedeni vardır. Biz bir nedene inandık ve sorununu çözdük. Tarımda ulaşımda, kentsel dönüşümde uyguladığımız kooperatifçilik modelini buraya da yaşadık. Bu sadece Dilber Apartmanı’nın temel atımı değil Türkiye’ye örnek olacak kooperatif sisteminin de temelini atıyoruz. Bu ortaklıkta belediye şirketlerimiz yüzde 1 kar oranı ile sağlıklı yapılara kavuşmanın önünü açıyor. Belediye, İzmir’de bir ana gibi mağduriyet yaşayan vatandaşını kucaklıyor ve kamu kaynaklarını vatandaşlar için seferber ediyor. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen bu projeyi sahiplenen tüm herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.