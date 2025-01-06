Lise öğrencileriyle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Çalışmaktan, okumaktan asla vazgeçmeyin" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bu hafta bayrak töreninde Atatürk Anadolu Lisesi’ndeydi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ile birlikte bayrak törenine katılan Başkan Söğüt, tören öncesinde öğrencilerle sohbet etti. İstiklal Marşı ve bayrağın göndere çekilmesi sonrasında ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt kısa bir konuşma yaparak öğrencileri selamladı.

Kurt’un ardından öğrencilere seslenen Başkan Şener Söğüt, "Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Gözlerinizdeki ışıktan azminizi, başarma isteğinizi görebiliyorum. Glecekte özgüveni yüksek, başarılı ve saygın bir birey olabilmeniz için kendinizi bilgiyle donatmalısınız. Bilgiye ulaşmanın yolu çok kitap okumaktan geçiyor. Çalışmaktan, okumaktan asla vazgeçmeyin" dedi.