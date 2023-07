Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hac vazifesini yerine getiren Eski Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Söğüt, "Sizlerle birlikte bu ilçeyi yönetiyor, güzelleştiriyoruz. Sizlerin talep ve önerileri bizler için her zaman önemli" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hac vazifesini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen Eski Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ı ziyaret etti. Başkan Söğüt, kutsal topraklardan dönen hacıların duygu ve anılarını dinledi. Başkan Söğüt, ardından vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi, istek ve önerilerini dinledi. Vatandaşlarla sürekli bir araya geldiklerini belirten Başkan Söğüt, "İlçemizin her noktasında her fırsatta vatandaşlarımızın yanındayız. Sizlerle birlikte bu ilçeyi yönetiyor, güzelleştiriyoruz. Sizlerin talep ve önerileri bizler için her zaman önemli" dedi.