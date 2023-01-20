Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Short Track ve satranç şampiyonlarını ağırlayarak başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Short Track ve satranç şampiyonlarını ağırlayarak başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Short Track Kısa Kulvar Sürat Pateni Avrupa Şampiyonu Muhammet Çukan ve Kocaeli Satranç Şampiyonası il birincisi Ela Alya Yıldırım’ı makamında ağırladı. İlk olarak Satranç il birincisi Ela Alya Yıldırım’ı ağırlayan Başkan Söğüt, başarısından dolayı tebrik etti. Başkan Söğüt daha sonra Short Track Kısa Kulvar Sürat Pateni Avrupa Şampiyonu Muhammet Çukan’ı konuk etti. Çukan ile birlikte belediye koordinatörü Cengiz Öztürk de katıldı. İki sporcuyu da tebrik eden Başkan Söğüt, “Sporcularımızın her zaman yanındayız. Başarılarınız bizleri mutlu ediyor. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.