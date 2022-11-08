Vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Yapamayacağımız hiçbir projenin sözünü vermedik. Laf üretmiyoruz, icraat yaparak vatandaşın karşısına çıkıyoruz" dedi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Yapamayacağımız hiçbir projenin sözünü vermedik. Laf üretmiyoruz, icraat yaparak vatandaşın karşısına çıkıyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Güney Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Sohbet ortamında gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlardan gelen sorulara cevap veren Başkan Söğüt, seçim beyannamesinde yer alan ve sözünü verdiği çalışmaların yüzde 87’sini hayata geçirdiklerini ve başladıklarını belirterek, "Beyanname dışında da 36 proje yaptık. Bunlar ciddi bir yatırım. Düşünün sadece altyapıya 400 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kentin aciliyet noktasında neye ihtiyacı varsa adımları attık. Körfez İlimtepe yolunun 1. etabını tamamladık. İkinci etap için de ihale günü bekleniyor. Kentin en acil ihtiyaçlarından biriydi. Büyük kolaylık sağlandı" dedi.

"Laf üretmiyoruz"

Bilgi evlerinden, sanat merkezine, sosyal yardımlardan ulaşıma kadar adımlar attıklarını belirten Başkan Söğüt, "Yapamayacağımız hiçbir projenin sözünü vermedik. Sadece dünyada da etkili olan ekonomik şartlar dolayısıyla ertelemek zorunda kaldık. Aslında her şey hazır ama beklememiz gerekiyor. Laf üretmiyoruz, icraat yaparak vatandaşın karşısına çıkıyoruz" diye konuştu.