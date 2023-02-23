Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hızlı bir şekilde kamu binalarımızın risk analizini yaptıracağız. Fotoğrafı göreceğiz, riskli çıkan binayı da boşaltacağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hızlı bir şekilde kamu binalarımızın risk analizini yaptıracağız. Fotoğrafı göreceğiz, riskli çıkan binayı da boşaltacağız" dedi.

Deprem felaketi sonrasında bölgede görevlendirilen ve iki haftadır çalışmaların başında yer alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki gün Körfez’e döndü. Başkan Söğüt, başkan yardımcıları ve müdürler ile toplantı düzenleyerek, hem deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendirdi hem de bundan sonra atılacak adımlar ile ilgili konuştu.

"Muhtemel bir İstanbul depreminden en fazla etkilenecek kümenin içindeyiz"

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren yöneticiler ve personeller olarak büyük bir özveri gösterildiğini belirten Başkan Söğüt, "Bir kısım arkadaşlarımız burada, bir kısım arkadaşlarımızda oradaydı. Biz de ekibimizle birlikte 2 haftadır bölgede bizzat yerinde görme, sıkıntıyı yerinde inceleme, yardımları direkt vatandaşlara ulaştırma anlamında toplamda 100 kişilik ekiple görev yaptık. Afeti yaşamış insanlar olarak oraya giderken az buçuk yaşananları tahmin edebiliyorduk. Ama şunu söyleyebilirim bizim yaşadığımız afetin, felaketin kat kat üstündeydi. Çok büyük dersler çıkarmak lazım bireysel, kurumsal ve kamusal olarak. Muhtemel bir İstanbul depreminden en fazla etkilenecek kümenin içindeyiz" dedi.

"Riskli çıkan binayı da boşaltacağız"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 Ağustos 1999 depreminden sonra yapılan yapılar statik, mukavemet açısından kat açısından çok daha dayanıklı. 1999 öncesi binalar incelendiğinde riskli çıkacaktır. Tabii bunların incelenmesi için de Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte vatandaşlarımıza nasıl destek olabiliriz bunu konuşmamız gerekli. Hızlı bir şekilde kamu binalarımızın risk analizini yaptıracağız. Fotoğrafı göreceğiz, riskli çıkan binayı da boşaltacağız. Lamı cimi yok bunun. Deprem belki biz buradayken olmaz ama bizden sonrakileri de düşünmek zorundayız. Kimseyi risk altına almamak lazım. Kimsenin burnunun kanamasına gönlümüz razı gelmez. Gerekirse yer kiralar, yeni binalar yapana kadar orada hizmet veririz. Bugüne kadar 3 milyon TL’yi geçen bir harcamamız oldu. Bölgeye desteğimiz devam edecek. Ramazan ayı için de bir planlamamız var. Tasarruf anlamında çok elzem değilse öteleyeceğiz. Tabii burada misafir ettiğimiz aileler de var. 500’e yakın ailemiz burada. Geldikleri günden itibaren destek verdik, bu desteğimizi de sürdüreceğiz"