Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Cuma günü 37 ton buğday tohumunu çiftçimize ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Cuma günü 37 ton buğday tohumunu çiftçimize ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi.

Körfez Belediyesi’nin kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. 9 gündem maddesinin yer aldığı toplantı öncesinde Bosna Hersek gezisi ile ilgili bilgi veren Başkan Şener Söğüt, "Bir belediyemizin daveti üzerine meclis üyelerimizle birlikte Bosna Hersek gezisine katıldık. Osmanlı’dan kalan birçok tarihi yapıyı da gördük, yerinde inceledik. Boşnak kardeşlerimizle bir araya geldik. Türkiye’den gelenler onlar için büyük anlam ifade ettiğini her karşılaştığımız Bosnalı kardeşlerimizden dinledik" dedi.

10 yıllığına bedelsiz verildi

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan oluşturulması, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan hükümleri değişikliği ve 2023 Mali Yılı Belediye Tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşülerek karara bağlandı. İlimtepe’de mülkiyeti belediyeye ait bodrum kat dairenin de müftlük ihtiyaçları için 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi kabul edildi.

Atatürk heykeli Yozgat’a

Bir diğer gündem maddesi ise Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Belediye Başkanlığı’nın Atatürk Heykeli, piknik masası ve oturma bankı talebiydi. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Söğüt, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından yenilenen Anıtpark’taki Atatürk heykeli sonrası eskisini korunaklı bir şekilde kaldırmıştık. Bizlerden onun için talepte bulundular. Bizler de uygun gördük” dedi. Karar oy birliği ile kabul edildi.

"İrtibat halindeyiz"

Yukarı Hereke’de yapılacak atık tesisi ile ilgili de yanlış bilgilendirmeler yapıldığını belirten Başkan Söğüt, "Atık tesisi ile ilgili, o bölgedeki hem STK’lar hem muhtarlarımız ile süreç gündeme geldiğinde oturduk konuştuk. Hassasiyetleri olduğu gibi Büyükşehir Belediyemize ilettik. Onlardan alternatif farklı bölgeler, yerleşimden uzak noktalar olmasını istedik. Bu konuda tabii bu kentin kuzeyi İSKİ havzasına giriyor. Çok fazla alternatifiniz de yok. Farklı noktaları alternatif olarak sunamıyorsunuz. Bugün Kocaeli öyle ya da böyle tehlikeli atık tüketiyor. Ama orada depolanacak atıklar 3. sınıf atıklar. Tehlikesiz ve kokusuz hiçbir zararı olmayan atıklar. O bölgede eski taş ocaklarında depolama yapılıyor. Büyükşehir Belediyemiz ile sürekli bu konuda irtibat halindeyiz" dedi.

"37 ton buğdayı çiftçimize ücretsiz olarak dağıtacağız"

Tarıma destek konusuna da değinen Başkan Şener Söğüt, "Cuma günü 37 ton buğday tohumunu çiftçimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Bu dönem geçtiğimiz günlerde MHP İlçe Başkanlığımızın önergesi vardı. O önergeyi de dikkate alarak 16 dönümlük ekilebilir alanı kompost gübre ile deneyerek, bir çalışma içerisine girdik. Sonucu göreceğiz. Önümüzdeki yıllarda daha da geliştirebiliriz" sözlerine ekledi.