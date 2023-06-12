Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar okullar arası atık pil toplama etkinliğinde en fazla atık pil toplayan okula ödülünü verdi.

Çevre Haftası dolayısıyla Çiftlikköy Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) işbirliği okullar arası atık pil toplama etkinliği düzenlendi. Başkan Silpagar, Çiftlikköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinlik süresince belediyeye 108 kilo atık pil teslim eden Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne belediye adına teşekkür ederek plaket verdi. Silpagar, öğrencilere de top setiyle ve satranç takımı hediye etti.

Çiftlikköy genelinde 10 okulun bu etkinliğe katıldığını ve toplam 230 kilo atık pil toplandığını dile getiren Başkan Silpagar, “Çocuklarımızın geri dönüşümün önemini erken yaşta kavraması için bu gibi organizasyonlar çok faydalı oluyor. Çünkü atık piller çöpe atıldığında yeraltı sularına ve toprağa karışarak çevre kirliliğine neden oluyor ve dolaylı olarak insan sağlığı da olumsuz şekilde etkileniyor. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın bu konuda duyarlı olmasını önemsiyoruz. Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin yarını, geleceğimiz olan yeni neslimiz adına bizleri gururlandırdılar” diye konuştu.