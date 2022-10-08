Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hazırladıkları proje ile TEKNOFEST 2022’de Türkiye 7’ncisi olan Gölcük Fen Lisesi Robotiks takımı öğrencileri ile bir araya geldi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hazırladıkları proje ile TEKNOFEST 2022’de Türkiye 7’ncisi olan Gölcük Fen Lisesi Robotiks takımı öğrencileri ile bir araya geldi.

Teknofest Karadeniz Robotiks 2022’de, 614 takım arasında finallere kalarak tasarladıkları özel robotla, Samsun’da düzenlenen finallerde Türkiye 7’ncisi olarak ilçenin gururu olan Gölcük Fen Lisesi Robotiks Takımı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile bir araya geldi. Öğrencilerle eğitim gördükleri Gölcük Fen Lisesi’nde buluşan Başkan Sezer, Türkiye 7’nciliği kazandıran projeyi yakından inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Hava basıncını kullanarak sistem ile robotlardan farklı tasarım yapan öğrenciler, belirlenen parkurlarda 120 kilo ağırlığına kadar yükleri alarak okuduğu karekod bilgilerine göre otonom olarak istenen yere önüne çıkan engelleri de fark ederek bırakacak yeteneğe sahip bir robot tasarladı. Öğrencilerin kazandıkları başarının gurur verici olduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “TEKNOFEST 2022’de ilçemizi başarı ile temsil eden, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, Gölcük Fen Lisesi Robotiks Takımı öğrencileri tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum. Gölcük Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya; eğitimden, kültüre, sanattan, spora desteklerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.