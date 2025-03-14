Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimliğini ziyaret ederek çalışanların Tıp Bayramlarını kutladı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aziz Çardak’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Sezer, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını tebrik etti.