Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde başkanlık koltuğunu ilkokul öğrencisi Melih Salim Kuş’a devretti.

Gölcük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılı tören ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu kutlandı. Kutlamalar tören ile başladı. Törene, Kocaeli Vali Yardımcısı-Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi partiler ve STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve çelenk sunumu ile başlayan tören, günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından sona erdi.

Kutlama etkinliklerinde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Egemenliğin millete aidiyetini ortaya koyan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103.yılını ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

Törenin arından Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, başkanlık koltuğunu Tersane İlköğretim Okulu öğrencisi Melih Salim Kuş’a devretti. Sezer, yakından başkan Kuş’un talimatlarını dikkatle dinledi. Sezer, Kuş’un talepleri doğrultusunda Gölcük Belediyesi’nin ilgili birimlerinin çalışma başlatılacağını söyledi.