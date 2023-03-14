Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantısına katılarak, Gölcük Belediyesi’nin Hatay’da yaptığı çalışmaları anlattı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada başkanlığında yapılan Gölcük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantısına katıldı. Başkan Sezer toplantıda, depremzede vatandaşlara destek olmak amacıyla kurulan sistem, yazılım ve sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Başkan Sezer ayrıca, deprem bölgesindeki son durum ile Gölcük Belediyesi’nin Defne’de yaptığı çalışmalar ve Hatay’ın tüm ilçelerinde koordine ettiği; ilaçlama, kireçleme, dezenfeksiyon çalışmaları, kemirgen, larva mücadelesi gibi çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.