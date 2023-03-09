Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yönetiminde düzenlenen toplantıda, Hatay’da koordinasyonunu sürdürdüğü çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yönetiminde, Hatay Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Hatay’da koordinasyonunu sürdürdüğü dezenfeksiyon, ilaçlama, kireçleme, kemirgen ve vektör mücadelesiyle ilgili planlama ve bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Gölcük Belediyesi tarafından bölgeye getirilen içme suları Antakya ve Defne’deki mahallelerde depremzedelere dağıtılmaya devam ediliyor. Ali Yıldırım Sezer’in Hatay’ın tüm ilçelerinde koordine ettiği ekipler; enkaz alanlarında, çadır kentlerde ilaçlama, kireçleme, dezenfeksiyon çalışmalarını, kemirgen, larva mücadelesini, tuvalet ve saha temizliğini aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin enkaz kaldırma çalışmalarına destek oluyor.