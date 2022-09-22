Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, ‘Öğretmen Meslek Kanunu’ ile ilgili, “4 yılda uzman öğretmenlik yapan arkadaşlarımıza yani toplamda 12 yıl öğretmenlik yapanlara başöğretmen tazminatının verilmesini biz talep ettik. Fakat sosyal medyada öyle bir algı oluşuyor ki herkes yanılıyor. Bu süre sosyal medyada 20 yıla çıkıyor. Algı operasyonlarına dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, ‘Öğretmen Meslek Kanunu’ ile ilgili, “4 yılda uzman öğretmenlik yapan arkadaşlarımıza yani toplamda 12 yıl öğretmenlik yapanlara başöğretmen tazminatının verilmesini biz talep ettik. Fakat sosyal medyada öyle bir algı oluşuyor ki herkes yanılıyor. Bu süre sosyal medyada 20 yıla çıkıyor. Algı operasyonlarına dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 11. Geleneksel Basın Buluşmasında gazetecilerle bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, okullara belediye modeli para aktarılmasına bu sene başlanıldığını belirterek, “Geçmiş yıllarda sadece liselere para aktarılıyordu. İlk defa bu eğitim-öğretim yılı başlarken hem anaokulu, hem ilkokul, hem ortaokul hem de liselere öğrenci bazında para gönderilmiş oldu. Bu yeterli değil elbette ancak bu dönem başlamış olması kıymetli. Önümüzdeki günlerde aksaklıkların düzeltileceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Ayrıca Başkan Sezer, Eğitim-Bir-Sen’in 7. Olağan Genel Kurul’unda delege seçimlerinin Pazar günü yapılacağını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, ‘Öğretmen Meslek Kanunu’nun çıkartılmasının önemli olduğunu kaydederek, “Meclisten çıkan kanun bizim istediğimiz hususları içermedi ancak eksikliklerin önümüzdeki süreçte giderileceğini düşünüyoruz. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik ile ilgili hususun bir kez daha altını çizmek istiyorum. 8 yıllık öğretmenlik yapıp kriterlere uyan herkese uzman öğretmenlik tazminatının verilmesi. 4 yılda uzman öğretmenlik yapan arkadaşlarımıza yani toplamda 12 yıl öğretmenlik yapanlara başöğretmen tazminatının verilmesini biz talep ettik. Fakat sosyal medyada öyle bir algı oluşuyor ki herkes yanılıyor. Bu süre sosyal medyada 20 yıla çıkıyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Algı operasyonlarına dikkat etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.