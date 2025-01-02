Beyağaç ilçesinin Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Regaip Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Pütün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Regaip Kandilimizi tebrik eder, bu mübarek gecenin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini dilerim. Dualarda buluşmak dileğiyle"

Başkan Sezayi Pütün, Regaip Kandili’nin, tüm Müslümanlar için bir arınma, dua ve manevi yükseliş dönemi olduğuna vurgu yaparak, bu özel gecede yapılan duaların kabul olmasını temenni etti. Başkan Pütün, Regaip Kandilinin, birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştiren bir zaman dilimi olmasını diledi.