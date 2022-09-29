Başkan Şeyma Döğücü basın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Şeyma Döğücü basın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sancaktepe Belediye Başkan’ı Şeyma Döğücü ulusal ve yerel basının önemli isimlerinin onuruna verdiği yemekte gazetecilerle bir araya geldi.

Sancaktepe Belediye Başkan’ı Şeyma Döğücü, Yenidoğan Sosyal Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe Başkan Şeyma Döğücü’nün yanı sıra Ak Parti Sancaktepe İlçe Başkan’ı Turgay Akpınar katıldı. Soru- cevap şeklinde ilerleyen organizasyonda Başkan Döğücü, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Başkan Şeyma Döğücü konuşmasında Sancaktepe’de yapılan çalışma ve gelişmelere değindi.

Yenidoğan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı programda 3 buçuk yıllık başkanlık döneminde yaptığı çalışmalar hakkında konuşan Başkan Döğücü, "Sancaktepe, insanların yaşamak istediği bir yer olarak öne çıkıyor. Sancaktepe’ye yeni taşınanlardan aldığım izlenimler bu ilçenin yeni bir ilçe olduğu ama buraya yerleşip yaşamaya başlayınca böyle olmadığını gördüklerini yeni gelen vatandaşlarımızdan dinliyoruz. İstanbul’da en çok okul yatırımı alan ilçemiz olarak 21 tane okul yatırımı aldık. Bunların 7 tanesi şu anda inşaat aşamasında. Fen lisemiz yapılıyor. İstiyoruz ki burada yaşayan çalışkan çocuklarımız başka ilçelerde değil bizim okullarımızda okusunlar" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ak Parti Sancaktepe İlçe Başkan’ı Turgay Akpınar, "Ak Parti Sancaktepe İlçe Başkan’ı olarak atandığım 9 aylık bir süre oldu. Bu 9 aylık süre içerisinde sizlerle bulaşmakta geç kaldık. Sancaktepe’nin nüfusu 2009’daki nüfusu 229 bin, 2019’da ise 412 bin, bugün ise 474 bin 618 kişi. Yani hızlı bir artış, hızlı bir tempo ve hızlı bir ihtiyaç yelpazesi oluşuyor. Nüfus arttığı zaman okul ihtiyacı oluyor, konut ihtiyacı oluyor, yol ihtiyacı oluyor" dedi.