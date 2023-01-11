Kent Konseyi’nin 2022 yılında yaptığı faaliyetleri hakkında bilgi veren Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, yapılan hiç bir işin boşta kalmadığını söyledi.

Kent Konseyi’nin 2022 yılında yaptığı faaliyetleri hakkında bilgi veren Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, yapılan hiç bir işin boşta kalmadığını söyledi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu’nda 2022 yılında yapılan faaliyetler katılımcılara aktarıldı. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Kent Konseyi, valilik, belediye, kamu kurumları, muhtarlıklar ve bütün sivil toplum kuruluşlarının üyesi olduğu ve olabileceği bir kurum. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları çatısı diyebileceğimiz bir oluşum. Burası gönüllülük esasına göre çalışma yapan bir kurum. Bu kurumda herkes tecrübelerini ve birikimlerini insanlarımızla paylaşmak istiyor. Elbette kamu kurumları görevlerini yapmak için azami gayret gösteriyor. Fakat aksayan, göremedikleri ve bizlerin tecrübelerini dile getirdikleri bazı konular oluyor. Bu konuları da bizim Kent Konseyi yapısında bir başkan, 22 yürütme kurulu üyesi, kadın meclisi başkanı, engelli meclisi başkanı, gençlik meclisi başkanı, çocuk meclisi başkanı ve yabancılar başkanı diye nitelendirdiğimiz çalışma meclislerimiz var" dedi.

Yaklaşık 35 tane çalışma grubu olduğunu belirten Başkan Orhan, "Bu gruplar haftada bir veya iki konuları ile ilgili çalışmaları yapıp, yaptıkları bu çalışmaları bir rapor hâline getirip, ilgili belediyenin meclisinde görüşülmek üzere gönderiliyor. Meclise gittiğinde biz bunu gündeme almayalım diye bir lüksü yok. Dolayısı ile burada yapılan iş boşta kalmıyor” şeklinde konuştu.